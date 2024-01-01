日本石川大地震　屏東消防特搜整裝待命隨時馳援

▲屏東縣政府消防局特搜整裝待命隨時馳援日本 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

日本石川縣在臺灣時間1月1日15:10發生芮氏規模7.5級強震，造成房屋倒塌、停電，屏東縣長周春米立即指示消防局搜救隊整裝待發，今天晚間9時許出發前往南投竹山集結，準備前往日本支援救災。周縣長親自授旗並慰勉，表達此次日本震災如需國際援助，一定盡最大努力予以協助及救援。

縣長周春米表示，1日日本當地下午4點多，石川縣高達7.5級的強震，多棟房屋倒塌，3萬6千多戶停電，屏東聞訊馬上整裝待發，晚間接獲消防署的通知，立即前往竹山會合，外交部一通知馬上可以啟程出發日本，最專業最友好的救援，勉勵40人特搜團隊，大家一路平安，貢獻專業做最好的救援。

屏東縣政府消防局表示，屏東縣國際人道救援隊在最短時間內集結包括醫師、護理師合計40名，救援人員（包括醫師、護理師）、整備各式裝備器材共計3噸重，確保可以應對國際間的各種災難。與消防署聯繫後將於1日晚間9時，出發至南投竹山消防署訓練中心集結待命，目前尚未收到外交部正式通知，屏東搜救隊已經做好了全面準備的救援請求，隨時準備應對日本方面的任何支援需求，以便快速抵達災區執行救援任務。