賴清德競總列「趙少康10造謠」　封他：胡說八道吵架王

▲國民黨副總統候選人趙少康。（圖／公視）

記者呂晏慈／台北報導

副總統辯論會今（1）落幕，民進黨發言人張志豪會後指出，可以看得出來，藍白唯一的共識就是攻擊民進黨，國民黨副總統候選人趙少康「大放厥詞、演錯角色」。總統候選人賴清德競總發言人戴瑋姍則說，趙每則發言幾乎都有錯假訊息，會中至少造謠10次，但國人想要的是能夠帶領國家穩健向前的領導者，而非只會靠一張嘴胡說八道的吵架王。

張志豪表示，不管是對於台灣的經濟表現、能源議題，甚至是外交、國防，趙少康都把錯假訊息當成事實在講，並且把中國當成台灣的唯一出路，在結論的時候，甚至同樣只罵民進黨總統候選人賴清德，並把堅守主權的立場，當成是一種挑釁；把中國的介選，當成是台灣的問題，持續恐嚇人民。

張志豪批評，趙少康甚至還逼迫五月天應出面說明，根本就是和中國沆瀣一氣、檢討被害者，「果真是看到中國就卑躬屈膝，還演錯角色把辯論會當成少康戰情室」，不知道是不是因為總統候選人侯友宜的表現太差，只好讓他為了拯救「阿斗」嘩眾取寵。

戴瑋姍指出，趙少康每一則發言，幾乎都摻有錯假訊息，試圖分化台灣社會。她舉例，趙少康在辯論會上至少10次造謠，包含：台灣的風險來源是民進黨、賴清德曾為藥廠關說、80%媒體都是綠媒、硬拗共識可以不一樣、屏東核電廠附近居民希望核電廠延役、核廢料比照美國埋地下及全世界幾乎90％核電國家都這樣做、外商因為兵凶戰危所以不來投資台灣、泰勒絲不來台開唱是因台灣有地緣政治的風險、國安萬里租房4年花7千萬、逼台積電劉德音董事長辭職。

戴瑋姍批評，政媒兩棲的趙少康最沒資格稱媒體具有特定政黨色彩，且以去年核四重啟案公投結果來說，屏東恆春居民對於該公投是不同意票多於同意票，為何會曲解屏東居民對於核能議題的態度？

此外，針對趙少康在辯論過程中，主張核廢料比照美國地下掩埋，「美國怎麼處理，我們就怎麼處理，美國放哪裡，我們就放哪裡」，戴瑋姍反問，重點是要放在台灣哪個縣市？趙少康至今仍說不清楚。

戴瑋姍說明，2050淨零排放已是全球共識，台灣2022年再生能源發電量已達8.3%，微幅超越核能的8.2%；2023年1至11月核能占比更低為6.3%，再生能源為8.9%，賴清德過去已多次清楚說明能源政策，反觀趙少康、國民黨視而不見，還再重提COP28未來要把核能增加3倍，趙少康才是散佈假消息的元兇。