新竹軍人「羅馬公路」過彎失控！猛撞對向黃牌重機　夫妻噴飛雙亡

▲古姓軍人駕駛自小客行經該處彎道時撞上對向重機，導致夫妻噴飛雙亡。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力、莊智勝／新竹報導

新竹關西鎮羅馬公路37.9K處昨(12月31日)下午2時40分許傳出死亡車禍，警方初步調查，現役軍人古姓男子駕駛轎車行經該處彎道，但卻不慎與對向騎乘黃牌重機的陳姓夫妻檔發生碰撞，導致夫妻2人雙雙噴飛，全身多處骨折、失去呼吸心跳，經送醫搶救後2人均宣告不治。詳細事故原因目前尚待調查釐清。

警方初步了解，古姓男子為職業軍人，服役營區距離案發地點不遠，當時古男正值休假期間，駕駛轎車外出，過彎時疑似車速過快，與對向重機發生撞擊；而該對陳姓夫妻年齡分別為68歲、64歲，2人趁著元旦假期從新北南下騎重機出遊兜風，不料卻在羅馬公路發生車禍，由於撞擊力道猛烈，雙雙遭撞飛。

救護人員到場時，陳姓夫妻倆倒臥在地，丈夫小腿開放性骨折、妻子雙大腿開放性骨折及左肩骨折，2人均已經沒有呼吸心跳，經緊急送醫搶救後仍宣告不治雙亡。警方事後進行酒測，肇事的古姓男子並無酒精反應，詳細事故原因尚待釐清。

針對這起雙亡車禍，陸軍航空特戰指揮部稍早也表示遺憾，指出當時古姓士兵正值休假期間，雙方有沒有酒駕，後續將全力配合警方調查，釐清肇因，同時軍方也會加強所有官兵安全駕駛教育訓練，避免類案再生。