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圖輯／2024各國跨年一次看！　絢爛煙火照亮曼谷夜空

▲▼泰國曼谷煙火照亮昭披耶河（Chao Phraya River）河畔。（圖／達志影像／美聯社）

▲泰國曼谷煙火照亮昭披耶河河畔。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

全球揮別2023、迎接2024，許多大城市舉辦煙火秀，期盼更美好的未來。與此同時，烏俄及以巴衝突卻仍在持續，一些國家選擇低調度過跨年夜，聲援深陷戰火的人民。以下整理全球知名地標與城市的慶祝畫面。

泰國曼谷

長達7分鐘的絢爛煙火照亮昭披耶河（Chao Phraya River）河畔。泰國各地跨年活動吸引大量旅遊人潮，觀光局估計，從去年12月22日耶誕節前夕到跨年期間，預估吸引110萬外國旅客，觀光收入可達417億泰銖（約新台幣317億），與去年同期相比暴增60%。

▲▼英國倫敦跨年煙火照亮倫敦市中心的夜空，泰晤士河南畔的倫敦眼（London Eye）更顯絢麗。（圖／達志影像／美聯社）。

英國倫敦

煙火照亮倫敦市中心的夜空，泰晤士河南畔的倫敦眼（London Eye）更顯絢麗。

▲▼印度孟買大批群眾歡慶新年，空中飄著五彩紙屑。（圖／達志影像／美聯社）

印度孟買

大批群眾在奇幻的燈光下歡慶新年，空中飄著五彩紙屑。

▲▼日本東京跨年，午夜過後幾分鐘，東京淺草寺敲響鐘聲慶祝新年。（圖／達志影像／美聯社）

日本東京

午夜過後幾分鐘，東京淺草寺敲響鐘聲慶祝新年。

▲▼南韓首爾跨年，人們在普信閣前方打開手機手電筒慶祝。（圖／達志影像／美聯社）

南韓首爾

在普信閣的新年祈福鐘聲迴盪下，人們紛紛打開手機手電筒，形成溫馨燈海。

▲▼杜拜跨年，阿拉伯聯合大公國的杜拜，828公尺的全球最高樓哈里發塔（Burj Khalifa）綻放煙火。（圖／達志影像／美聯社）

阿聯杜拜

阿拉伯聯合大公國的杜拜也舉辦精彩跨年活動，828公尺的全球最高樓「哈里發塔」（Burj Khalifa）綻放煙火。

▲▼希臘雅典美麗煙火在衛城（Acropolis）的帕德嫩神廟（Parthenon temple）上空綻放。。（圖／達志影像／美聯社）

希臘雅典

古老的帕德嫩神廟（Parthenon Temple）依然矗立在雅典衛城（Acropolis）山坡上，在煙火映襯下邁入新的一年。

▲▼俄國莫斯科跨年，人們在紅場（Red Square）點燃仙女棒。（圖／達志影像／美聯社）

俄國莫斯科

民眾在莫斯科紅場（Red Square）點燃仙女棒慶祝新年。

▲▼2024年1月1日，澳洲雪梨歌劇院及雪梨港大橋（Sydney Harbour Bridge）上空的煙火。。（圖／路透）

▲澳洲雪梨是全球最早迎接2024年的主要城市之一。（圖／路透，下同。）

澳洲雪梨

澳洲雪梨歌劇院及雪梨港大橋（Sydney Harbour Bridge）上空煙火燦爛。當局預估，今年高達100萬人聚集在海濱與港邊，共襄盛舉。

▲▼德國柏林跨年煙火，市中心的布蘭登門（Brandenburg Gate）上方，勝利女神四馬戰車（Quadriga）煙火映照下被照亮。（圖／路透）

德國柏林

市中心的布蘭登門（Brandenburg Gate）上方，勝利女神四馬戰車（Quadriga）在煙火映照下被照亮。

▲▼法國巴黎跨年，凱旋門附近香榭麗舍大道（Champs Elysees）舉行表演。（圖／路透）

法國巴黎

凱旋門附近的香榭麗舍大道（Champs Elysees）舉行精彩的跨年慶祝表演。

▲▼烏克蘭基輔跨年，在聖索菲亞大教堂（ St. Sophia Cathedral）前方，婦女與孩子在聖誕樹旁點燃仙女棒。（圖／路透）

烏克蘭基輔

在聖索菲亞大教堂（St. Sophia Cathedral）前方，婦女與孩子在聖誕樹旁點燃仙女棒。

▲▼2023年12月31日， 以色列內坦亞（Netanya）正在舉行一名22歲殉國士兵的葬禮。（圖／達志影像／美聯社）

以色列內坦亞（Netanya）

自從去年10月7日遭哈瑪斯越境突襲後，以哈戰火仍在延燒。以色列沒有太多佳節愉悅氣氛，一名22歲殉國士兵的葬禮正在內坦亞舉行，親友紛紛到場哀悼。

▲▼新年前夕，逃離家園的巴勒斯坦人在加薩南部拉法（Rafah）搭帳棚避難。（圖／路透）

加薩走廊

新年前夕，逃離家園的巴勒斯坦人仍在加薩南部拉法（Rafah）搭帳棚避難。

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