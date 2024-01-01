年輕人領錢了！爽拿500元　10點開放登記

▲500元青春動滋券今上午10點開放登記。（圖／記者林敬旻攝）

記者邱晟軒／綜合報導

為鼓勵年輕族群積極參與體育活動或觀賞賽事，讓運動成為伴隨青春歲月的美好回憶，教育部體育署自2022年6月起，規劃每年常態性發放 16 至 22 歲約 165 萬國民每人 500 元青春動滋券。「青春動滋券」今元旦（113年1月1日）上午10時起開放領用，符合資格者趕緊手刀申請領錢啦！

教育部體育署為延續動滋券成效，及鼓勵青年族群積極參與體育活動或觀賞賽事，讓運動成為伴隨青春歲月的美好回憶，規劃每年常態性發放16歲至22歲國民每人500元青春動滋券。

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▲▼2024青春動滋券500元對象、領取辦法 。（圖／體育署提供）

誰可以領取「青春動滋券」？

領取資格為滿16歲至22歲（出生日期為90年1月1日-96年12月31日止）

如何領取「青春動滋券」？

登記領取動滋券時間：2024年1月1日（一）10:00起

前往動滋網登記領取動滋券(500.gov.tw)

「青春動滋券」使用期限？

2024 年 1 月 1 日上午開放領券，領到即可開始用，可用到2024 年 12 月 31 日

「青春動滋券」可以買什麼？

適用範圍：舉凡運動產業發展條例第 4 條所列業別，除運動博弈業(如運彩投注)及運動用品或器材製造、批發及零售業(如運動用品零售店面消費)外，其他經向動滋網登記通過審核的業者經營之運動場域及其直營附屬店家皆可進行抵用。



如觀賞職業運動場域所做的相關消費均能涵蓋，除門票支出外，尚有支持球隊的應援衣飾、加油道具、海報或紀念品等，這些均屬觀賞職業運動消費行為的一環，皆屬「看比賽」的範疇，即可以使用青春動滋券進行抵用。又如在運動場館(如健身房、游泳池或球場等)從事運動除了入場券、場地租金外，在該運動場館從事運動所需之運動消費品項，如毛巾、泳帽、護具等配件，只要符合向動滋網登記通過審核的業者經營之運動場域及其直營附屬店家，均可使用青春動滋券進行抵用。