快訊／高雄跨年爆推擠！警局長證實「是烏龍」：拿的是原子筆

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

2024高雄跨年晚會在夢時代熱鬧登場，不料今晚近9點卻傳出有人在現場持刀，引起一陣騷動，更造成30多人推擠受傷。警方陸續帶回3名證人釐清案情，警察局長林炎田證實是一起烏龍事件，可疑人士拿的是「原子筆」。

▲夢時代跨年晚會傳出有民眾持刀，造成人群恐慌紛紛走避。（圖／翻 攝自記者爆料網）

這起事件發生在31日晚間8點59分，警方獲報，夢時代跨年活動現場疑似有人持刀，造成民眾恐慌、互相推擠。事件造成有30多人肢體擦挫傷等待包紮，另有2人因推擠喘不過氣。

▲高雄市警察局長林炎田說明偵查情形。（圖／民眾提供）

高雄市警察局長林炎田說明，經查證，目擊者莊姓少年表示，明確看到可疑人士和前面的阿伯起口角糾紛，並拿出「原子筆」後引起騷動，「所以這是一起烏龍，並沒有攜帶刀械狀況」，且莊姓少年和2位友人在旁都看得很清楚。

林炎田表示，警方後續還會調閱監視器，揪出製造恐慌的可疑人士，要查證清楚，若真是原子筆，就視狀況處理，因這只是現場騷動，也沒有人受刀傷。現場警力已經加強巡邏、做好維安工作。

另外，網路上流傳一張截圖，在高雄跨年演唱會的直播畫面中，有網友表示「我弟弟被砍了！！！！」對此，警方表示，目前至今無接獲相關報案紀錄，呼籲民眾勿傳播、發送假消息，避免引發恐慌。