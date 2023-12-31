北市東門市場扒手貼身偷皮夾　被害人返家才發現遭竊

記者張君豪／台北報導

台北市中正區一男子24日9時許到臨近東門市場買菜，10時30分返家後卻發現側背包內的皮夾不翼而飛，因遺失錢包內有信用卡提款卡、證件等重要物品，無奈報警求助，警方獲報後細心詢問民眾光顧過的攤位，調閱相關監視器後鎖定一名劉姓慣竊（57歲、多項前科）涉案，火速在2小時內將他查緝到案，警詢後依竊盜罪嫌移送。

▲身材壯碩劉姓扒手在北市東門市場內扒竊消費者皮夾，過程全被監視器錄下。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

轄區中正一警方表示，經逐一檢視根據被害人消費記錄的各攤位監視器畫面，鎖定一名在被害民眾身旁徘徊可疑男子，他時不時東張西望及抓頭撓腮，疑似在觀察時機下手行竊。

該男子趁被害人採買完要騎乘機車離開時，乘機上前貼近對方伸出「第三隻手」從側背包行竊偷走皮夾，之後迅速離開市場，扒手自以為神不知鬼不覺，沒想到犯案過程全被攤商監視器錄下，警方據此擴大調周遭監視器，鎖定涉案劉嫌身分，並於2小時內火速將其查緝到案。

中正一警方呼籲，民眾身處人潮擁擠處，應注意隨身物品，並應將包包關上或將背包轉往胸前背戴，避免遭宵小覬覦，警方將持續維護轄區治安打擊不法竊嫌。

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