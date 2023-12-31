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快訊／高雄跨年夜驚魂！目擊者：白帽男疑掏6cm刀　民眾尖叫逃命

▲▼高雄跨年驚傳「有人亮刀」　觀眾瘋狂逃跑畫面曝光。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲高雄跨年驚傳「有人亮刀」，觀眾瘋狂逃跑畫面曝光。（圖／翻攝自記者爆料網）

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

2024高雄跨年晚會在夢時代熱鬧登場，不料今晚近9點卻傳出有人在現場持刀，引起一陣騷動，更造成多人推擠受傷。警方於現場帶回3名目擊證人，初步了解，一名白色鴨舌帽男子與一名阿伯發生爭執後，疑似掏出6公分水果刀，但未做出攻擊動作。

這起事件發生在31日晚間8點59分，警方獲報，夢時代跨年活動現場疑似有人持刀，造成民眾恐慌、互相推擠，有多人受傷等待包紮。

▲▼高雄跨年驚傳「有人亮刀」　觀眾瘋狂逃跑畫面曝光。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲警方事後帶回3名目擊者釐清案情。（圖／翻攝自記者爆料網）

由於現場湧入近10萬人，場面一度混亂，警方於現場訪問目擊者，並帶回3人至前進指揮所釐清案情。目擊民眾表示，看見有一位年約20幾歲的男子，戴白色鴨舌帽、穿白色T恤、短褲，在現場與一位阿伯爭執後，拿出疑似抽出一把約6公分的水果刀，未作任何攻擊動作，民眾看到後開始呼喊、逃散。

警方立即開啟緊急疏散通道，有人衝過管制區、往欄杆外爬，還有人放聲尖叫。由於人潮推擠造成不少人跌倒受傷，現場醫護站人員正協助包紮，還有民眾因推擠喘不過氣，經安撫休息症狀改善觀察中。

高市府新聞局長項賓和表示，現場清查並未發現持有利器的民眾，狀況已經排除，目前演出節目正常進行中。

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