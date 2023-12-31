睽違10年！「黃色小鴨」重磅回歸高雄　時間、地點公布了

▲黃色小鴨重磅回歸高雄。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市長陳其邁日前在臉書粉專曬出一系列「療癒黃光」的照片，並指出這幾天，高雄出現許多黃色角落，在愛河灣、崗山之眼，都點亮燦爛的黃。高雄市政府今（31）日召開記者會揭曉謎底，果然是網友猜測的「黃色小鴨」揮別10年將重磅回歸，時間地點就在明年1月27日至2月25日愛河灣登場。

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▲黃色小鴨將重磅回歸高雄。（資料照／記者吳世龍攝）

陳其邁在臉書分享「高雄流行音樂中心」及「崗山之眼」，近日都亮起黃色燈光，內文寫下「是誰？即將把巨大的歡樂奇蹟，帶回港灣？」不少網友興奮猜測，是不是十年前掀起旋風的黃色小鴨即將重磅回歸。

▲高雄流行音樂中心近日亮起黃色燈光。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁今天召開記者會宣布這個好消息，要歡迎所有的市民朋友，還有台灣各地的民眾，在1月27日到2月25日來到高雄，因為睽別十年黃色小鴨重磅回歸高雄，見證這十年高雄的進步，還有整個城市在各項角落裡面十年的一個變化。

陳其邁說，從高流到展覽館、大港橋、棧貳庫、旅運大樓、總圖等等，這些都讓高雄在這十年也因為大家共同的努力，讓高雄變得越來越漂亮。

市府配合黃色小鴨的重磅回歸，包括周遭的市集、冬季遊樂園，以及新完成16號到18號碼頭還給市民，成為一個休閒公共空間。

▲崗山之眼近日也亮起黃色燈光。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁說，冬天其實在高雄都是大太陽，就像今天一樣的陽光溫暖，所以記得準備好，趕快訂高鐵票、飯店，冬天往南走就對了，記得也要帶上你的太陽眼鏡。

至於黃色小鴨重磅回歸呈現的方式跟地點？陳其邁賣關子表示，在愛河灣會有非常精彩的歡迎儀式，從今天開始在城市各個角落，尤其是在這十年有一些新的建築地標，也都會看到黃色小鴨的logo。