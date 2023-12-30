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丹妮婊姐「B到E」曝求F被拒！後悔喊貪心點　醫揭3點：別追巨乳

▲▼丹妮婊姐。（圖／翻攝自Instagram／dannybeeech）

▲丹妮婊姐大方承認自己進行隆乳手術。（圖／翻攝自Instagram／dannybeeech）

記者吳奕靖／高雄報導

丹妮婊姐公開承認隆乳，由B罩杯升級至E罩杯，但術後僅一個月她就承認覺得「後悔了」，後悔沒選擇升級到F罩杯，並建議有隆乳打算的人一開始就應該「貪心地做大一點」，否則將來絕對會感到懊悔。但對於這樣的言論，醫生表示千萬別貪心，要從「身體結構、皮膚彈性、術後保養」來考量尺寸。

元和雅醫美團隊的女醫師林莉穎，從醫學專業建議，罩杯尺寸應根據身形比例來決定，一味地要「貪心的做大」，她認為並不恰當，因為隆乳除了材質的選擇，更要考量患者的身體結構、皮膚彈性、術後保養來考量尺寸，而非僅滿足瞬間的願望，才能確保手術結果又符合身體的自然比例。

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▲▼丹妮婊姐。（圖／翻攝自Instagram／dannybeeech）

▲丹妮婊姐表示自己當初應該貪心一點，再大一個罩杯。（圖／翻攝自Instagram／dannybeeech）

另外，乳房外科醫師陳維鴻指出，不一樣的胸廓，需要填入的假體cc數也會不一樣，一樣都是300cc，不同的胸廓，有可能一個是Ｃ罩杯，另一個可能到Ｄ罩杯；因此，一昧追求cc數，臨床上因人而異，不應該只是為了「大」，況且「隆乳為的是讓乳房看起來變大，還是感覺變重？」所以真的要提醒，不要期望巨乳，反而術後造成下垂，還有頸、背、肩疼痛等併發症。

目前台灣假體市場，尺寸最大約790cc，一般人做的尺寸大多介於300-400cc，做到700cc的雖然還是有，應該少數的患者，而通常要放到700cc這麼大，主要仍是對方的胸廓條件夠，另一個原因是乳房下垂，所以需要較大的尺寸才能夠撐起胸型。

▲隆乳的假體材質 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲隆乳的假體材質 。（圖／記者吳奕靖攝）

擁有整外經驗30年的醫師方嘉良表示，有時候為隆乳放入異物假體是不得已的事，除了讓患者可以得到滿意的胸型，也要讓身體的負擔減到最輕，不過他提醒，真的不要過分追求極大cc數，畢竟放入過大cc假體，一旦超過本身胸廓，假體邊緣會拱起來，臨床上會摸得到或看到邊緣感，反而很不自然。

方嘉良呼籲隆乳手術的目的不應僅僅是追求大小的增加，而是要根據患者的身形、體格尤其胸廓還有心理需求，綜合考慮出合適的尺寸。每位患者的身體結構和外觀期望都是獨一無二的，如何選擇合適的罩杯尺寸，應是與醫師共同討論的結果，同時整形外科手術一定有風險，疼痛程度都要在衛教時說清楚。

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