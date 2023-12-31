玻璃被砸破建材銀行助修復水道博物館國定古蹟　永保文化資產

▲國定古蹟台南山上花園水道博物館，日前發現窗戶疑遭不明人士以石頭擊破一個大洞，透過台南市文資處協助，由台南市建材銀行提供相符合的玻璃，以修舊如舊方式完成更換。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國定古蹟台南山上花園水道博物館，日前發現窗戶疑遭不明人士以石頭擊破一個大洞，館方除依規定向上回報，並透過台南市文資處協助，由台南市建材銀行提供相符合的玻璃，以修舊如舊方式，在31日完成更換。

台南市文化局表示，文化是全民共享，破壞古蹟除了毀損珍貴資產，更需負相關刑責，損人不利己，呼籲有心人士不要以身試法。

館方表示，博物館由於占地遼闊，開園以來，頻傳遭有意無意破壞事件，包括園區矮燈、裝置藝術，甚至廁所都曾遭人破壞，但玻璃毀損，這還是第一次發生。

日前工作人員在巡察時，發現B館南側玻璃，被打出一個超過50元硬幣的大洞，工作人員並且在附近發現疑似肇事的石頭，由於園區清理割草時，雖然偶而也會有小碎石飛濺打到玻璃，但因為顆粒小，一般都不會出現這樣大的破洞，加上這段時間因為草皮生長緩慢，附近並沒有安排除草，因此也排除除草飛濺碎石破壞可能。

因為附近沒有監視器，無法明確掌握破壞者，雖然分駐所也主動前來關切，但無法有進一步發現；館方依規定回報後，由建材銀行提供料件，並協助完成更換。

文化局長謝仕淵提醒，依據《文化資產保存法》及相關法規規定，破壞古蹟可能會面臨6個月以上5年以下有期徒刑，並得併科新台幣50萬元以上2千萬元以下罰金，呼籲民眾要建立起對文化的重視與參觀素養。