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柯文哲復刻《海角七號》！宣傳車卡古蹟「恆春西門」　網酸：撿角1號

▲▼ 柯文哲宣傳車卡在恆春西門門口。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲柯文哲宣傳車卡在恆春西門門口。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者朱祖儀／綜合報導

民眾黨正副總統候選人柯文哲、吳欣盈24日晚間到屏東恆春開講，不過宣傳車似乎誤判恆春西門高度，開到一半直接卡住，剛好復刻電影《海角七號》的情節，和電影不同的是，這次是真的卡住了，YouTuber「蔡桑」蔡亦竹就在臉書嘲諷「海角北七號」。

民眾黨昨晚在恆春西門廣場舉行「民眾開講」，柯文哲和吳欣盈也到場，不過宣傳車行經恆春西門時，似乎誤判了城門高度，直接卡在洞裡面，警方獲報急到場協助將輪胎洩氣，降低高度後順利排除狀況。

由於恆春古城已有百年歷史，創建於1875年（清光緒元年），目前僅剩北門和西門可通行，已被登錄為國定古蹟，因此此事也遭外界質疑有破壞古蹟之嫌，但城門是否受損仍有待釐清。

據《中央社》報導，屏東縣政府文化資產保護所指出，恆春古城是國定古蹟，由文化部文資局主管，若是真的有破壞行為，可依文化資產保存法送辦，處6月以上、5年以下有期徒刑，得併科罰金50萬以上、2000萬以下，若受損狀況涉及恢復，則可求償。

蔡亦竹今日凌晨也在臉書分享柯文哲宣傳車卡住西門的照片，譏諷「海角北七號，還真的卡住，古蹟破壞者」。原來這畫面也剛好復刻了電影《海角七號》內的場景，女主角田中千繪搭乘小巴要穿過西門，但因為車子高度過高無法開過去，只能卡在洞口，不料電影沒有演出的「卡門」畫面，現在卻真實上演。

網友看到後也酸說，「撿角1號」、「欸古蹟硬撞喔？」「好難看喔，在幹嘛啦」、「阿北出事了～阿北」、「慘了，那古蹟要被出征了」、「洗咧衝三小」、「破壞古蹟！！！」。

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柯文哲恆春西門古蹟宣傳車

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