農園通過慈心有機栽培認證　黃敏惠市長期盼打造有機家園

▲長竹市民農園通過慈心有機栽培認證 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「長竹市民農園」是嘉義市唯一通過慈心有機栽培認證的市民農園，由長竹里江振章里長無償提供土地，歷經8年的經營已培育了約15位的有機志工團，在江振章里長及社區規劃師黃志能總監的帶領規劃下，向嘉義市政府環境保護局申請「112年度嘉義市社區規劃師駐地環境改造計畫」提案，將長竹市民農園改造升級為「活力長竹有機販賣所」，今（30）日舉辦成果發表會，嘉義市長黃敏惠也到場力推有機栽培蔬果，同時期待擴大推廣嘉義市「有機家園」的願景。

黃敏惠市長表示，「長竹市民農園」從104年起由長竹里江振章里長無償提供土地，開放里民自由認養菜圃空間進行種植作物使用，園內作物需依據有機及無毒栽培管理生產栽種，也由江里長鼓勵里民及鄰近各里市民朋友一同參與，在市民農園歷經8年的經營後，已培育了約15位的有機志工團，期待將有機家園的願景擴大推廣，為「長竹市民農園」提升轉型。

黃敏惠市長進一步指出，嘉義市重視友善土地的有機栽培管理機制，在今(112)年11月5日的「嘉義自造」社區規劃師成果展活動，並由環保局頒發「生態永續獎」的肯定，未來園區將舉辦有機栽培食農教育活動，透過種植有機蔬菜的農耕活動，進行農業知識推廣的食農教育，期待一起打造有機家園，並成為提供鄰近住宅民眾良好食物的場域。

環保局長李佳禾表示，由江振章里長及社區規劃師黃志能總監的帶領規劃下，向嘉義市政府環境保護局申請「112年度嘉義市社區規劃師駐地環境改造計畫」提案，在歷經5個月的時間從設計提案、專家委員現地評比、提案核定、園區環境整備、網室與瓜棚設置、平整化透水鋪面鋪設、農園區翻耕與栽種新苗…等逐項完成施作流程，在江振章里長、黃志能總監、長竹里有機志工團與社規師輔導團隊的共同合作下，將長竹市民農園改造升級為「活力長竹有機販賣所」，更因爲以重視友善土地的有機栽培管理機制，期待未來在園區舉辦的有機栽培講座、食農教育活動，並成為提供鄰近住宅民眾良好食物的場域，也呼應嘉義市十大旗艦計畫「新永續淨零」的執行方向，從全民參與爲「城市綠地和飲食低碳排」建立典範。