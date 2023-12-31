嘉義民雄如親公共托嬰中心開放招生　收托28名嬰幼兒每月5000元

▲嘉義縣民雄如親公共托嬰中心 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣民雄綜合福利館1樓的民雄如親公共托嬰中心歷經2年興建，將於明年113年1月6日上午10點，由社會局與承辦營運的社團法人中華民國文教產業發展暨補習服務品保協會共同召開招生說明會，1月6日至19日接受滿2足月至未滿2足歲之嬰幼兒報名。

考慮到上班族父母的需求，1月14日週日也登記收件，1月22日公開抽籤，將公告錄取收托28名嬰幼兒名單及備取名單序位，1月29日開始營運，以減輕家長養兒育女的照顧負擔。

民雄綜合福利館是一座結合公共托嬰中心、居家托育服務中心及親子館等相關親子服務，提供家有6歲以下幼童一處安全的室內遊樂場，以及有托育需求家長更多元化服務的綜合館舍，內部設施還包括早期療育兒童發展中心、輔具資源中心、家庭福利服務中心等多元化社會福利服務。





嘉義縣已陸續在大林鎮、朴子市及水上鄉各設置一所公共托育家園，太保如親公共托嬰中心12月22日已辦理招生說明會，如有托嬰需求，可洽詢委託單位社團法人中華民國文教產業發展暨補習服務品保協會，撥打05-3625560詢問。

此外，義竹、竹崎、中埔及新港公共托育家園今年將陸續開辦，未來將在各鄉鎮市評估需求，持續佈建社區公共托育家園或如親公共托嬰中心。

縣長翁章梁說，開辦公共托育是為減輕家長照顧與經濟壓力，延伸專業的托育觀念，成為家長托育的好幫手，托育費用一般家庭每名嬰幼兒每月收費1萬2000元，113年起補助由5500元提高到7000元，家長僅需負擔5000元，降低家長經濟負擔，提供優質、平價的托育服務。