美14歲少年持「多種武器」殘殺父母　11歲妹遭襲重傷

▲加州一名年僅14歲的少年在家中涉嫌使用「多種武器」殺死父母。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)



記者張方瑀/綜合報導

美國加州發生一起人倫慘案,有一名年僅14歲的少年在家中涉嫌使用「多種武器」殺死父母後,還襲擊了年僅11歲的妹妹,導致妹妹身受重傷,目前仍未脫離險境。警方指出,案發後少年自行撥打電話報警,還謊稱是遭到搶匪闖入,但隨即就被發現供詞不一,少年也將面臨兩項謀殺和一項謀殺未遂指控。

根據ABC報導,加州佛雷斯諾郡(Fresno County)警方27日接獲報案,有一名14歲少年撥打911表示,有歹徒闖入他的家,襲擊了他的父母後開著貨車逃走。警方抵達現場後發現,兩名37歲的父母已經死亡,還有一名11歲的女童身受重傷,緊急送往醫院後仍未脫離險境。

警長札諾尼(John Zanoni)表示,起初報案少年表示家裡遭歹徒闖入,但調查後發現他的說詞前後不一,最後確定是少年持「多種武器」攻擊父母致死,而當時還有一名7歲的弟弟在家,但沒有遭遇攻擊。

札諾尼在記者會中指出,由於犯案者尚未成年,所以不會公開姓名與長相,現在少年已經被送往少管所關押,將面臨兩項謀殺和一項謀殺未遂指控,目前尚未確認少年的犯案動機,警方同時在與少年的學校了解狀況,呼籲家長應多關注孩童狀況,避免人倫悲劇發生。

