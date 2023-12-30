小貨車清晨搖晃趕路警攔查　駕駛沒酒駕...乘客是身背三條通緝

▲桃園市王姓男子今天清晨駕駛小貨車趕路上台北，但一路搖晃被員警攔查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局中路派出所員警今（30）日清晨在桃園區文中路巡邏時，發現1輛小貨車一路搖搖晃晃，員警懷疑可能酒駕上前攔查，結果發現王姓駕駛並未酒測，但前座的車姓乘客卻神情緊張，員警示意其出示證件，辯稱背不出來，員警隨即詢問是否被通緝？車男坦承是毒品通緝中，員警透過小電腦查出車男涉及詐欺、竊盜與毒品3項罪嫌遭通緝，通知線上警網協助帶回，偵訊後依法押解桃園地檢署歸案。

桃園警分局中路派出所員警簡成驊今天清晨6時許在桃園區文中路巡邏時，發現一輛小貨車行進間搖搖晃晃，隨即攔停上前盤查。小貨車王姓駕駛指稱，一早北上趕去台北去工作，比較趕時間因此開車速度較快，員警實施酒測時察覺並無酒駕情事。

▲桃園警分局中路派出所員警盤查小貨車車姓乘客（左），發現涉及詐欺、竊盜與毒品三項通緝，依法押解歸案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

但小貨車前座乘客則神情緊張，員警詢問乘客身分，並示意出示證件，35歲的車姓男子則辯稱匆忙出門未帶證件，王男也證實是其員工，員警請其提供身分證號查詢，車男則辯稱背不出來，員警突然詢問是否被通緝？車男見被識破坦承回答因毒品案被通緝，王姓駕駛則直呼被通緝都沒說。

員警透過隨身小電腦查出車男因詐欺、竊盜、毒品案件遭發布通緝，員警立即以無線電通知線上警力支援，將車男帶回派出所，偵訊後依法押解至桃園地檢署歸案。