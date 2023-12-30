賴清德談兩岸：不卑不亢維持現狀　只要對等尊嚴「我的門永遠是開的」

記者杜冠霖／台北報導

今（30日）總統辯論會申論階段，民進黨總統候選人賴清德談到，世界正在劇烈變化，自己提出「國家希望工程」，就是希望找到台灣的定位跟出路，不跟國民黨一樣甘願淪為極權主義的附庸，會團結國人，強化國防、經濟、跟民主陣營肩並肩站在一起，只要對等尊嚴，我的門永遠是開的，願意跟中國交流合作、促進兩岸人民福祉，不卑不亢維持現狀，保護台灣、穩定兩岸也促進印太和平。

▲2024總統大選電視辯論會，賴清德抵達會場 。（圖／記者李毓康攝）



賴清德表示，歷史已經翻開下一頁，世界也正在劇烈變化。領導國家的人，要比其他人更早看見問題，拿出勇氣和解決的方法，說服全國人民一起往前進。我提出「國家希望工程」，就是希望在這樣的格局中，找到台灣的定位跟出路。

賴清德指出，自己要打造民主和平台灣，不會跟國民黨一樣走回頭路，甘願淪為極權主義的附庸，會團結國人，強化國防、經濟、跟民主陣營肩並肩站在一起，只要對等尊嚴，我的門永遠是開的，願意跟中國交流合作、促進兩岸人民福祉，不卑不亢維持現狀，保護台灣、穩定兩岸也促進印太和平。

賴清德直言，自己要打造一個創新繁榮的台灣。國民黨執政時缺乏動能、成長停滯的「悶經濟」已經成為過去。2018年以來，台商回流、外資加碼，股市屢創新高。

賴清德表示，會善用台灣豐沛的創意和人才，以及科技的優勢，進一步走向全方位的創新型國家，用創新來驅動經濟發展，並且以「淨零轉型」與「數位轉型」的雙軸轉型，打造智慧、永續的新台灣。