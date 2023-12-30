新北市府遭爆「13名人頭社工」灌水　衛福部：連系統都沒開就離職

▲衛福部提到，新北市府的社工聘用情況，有13位出現異常。（示意圖／ETtoday資料照）

記者張乃文／台北報導

民進黨發言人戴瑋姍25日偕同新北市立委候選人曾柏瑜、新北市議員李宇翔等人召開記者會，指控新北市政府社會局聘用「人頭社工」而社會局表示，經衛福部業務查核，認定符合規定。衛福部今（30）日公布查訪時間軸，並說明，111年12月進用人數中，有13位社工出現異常。

民進黨召開記者會提到，根據新北市府內部文件顯示，新北市為達到績效，拿到中央的補助，不惜使用「人頭社工」，但實際業務並未落實執行。新北市社會局則回應，「絕無詐領補助。」一切皆依規定公開甄選進用，並報銓敘部備查，經衛福部業務檢查，認定人力進用符合法令規定，且上班日有差勤紀錄。

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衛福部保護司司長張秀鴛今日接受媒體聯訪時，說明當時業務查訪時間軸和結果。司長說，在強化社會安全網的規範中，行政院國發會管考要求人力為關鍵，因此每縣市人力進用目標要達到85%；若未達成，下個年度的補助經費會被扣10%。

張秀鴛說明，因此在人力進用部分特別受到關注。而在111年，新北市已有人力進用情況不好，當時有民眾寫檢舉信至衛福部，因而在3月14日派員，包括心健司、保護司和人事等業務單位前往查核，也發現其中13名保護性社工的到職情況較為特殊。

張秀鴛表示，針對這13人檢核，其中有12位是12月30日到職，1位12月31日到職，但皆在1月3日離職。司長說，「這個現象確實蠻特殊。」且在這群同仁中，又有其中5人是新北家防中心的前員工，回任雖然很好，但報到流程沒有完成，連社工工作時所需的保護資訊系統都未開通。

▲新北市社安網進用率未達標。（示意圖／記者楊惠琪攝）

張秀鴛指出，為了衝高85%的聘用率，這個權宜之計「有一點點投機。」因為在12月31日確實有達標當年度的聘用率，只是過了幾天就離職，「簡單一點說是，虛晃一招。」司長透露，還有一名是社會局預算聘用，但查核發現是社會局婦幼科同仁，本身在社會局工作，但員額撥到家防中心，並沒有在家防中心工作。

另外，心健司查核時也發現，有6位名義上為心衛社工，但仍在長照體系，並未到心衛單位工作。張秀鴛提到，保護性社工的流動率雖說有較高的現象，但並非因此就認定新北市說謊，而是因為民眾檢舉才會進行查訪。對於公務機關可能有登載不實的情況，司長也說，這需要透過政風體系就相關公務人員考核，因為不在權責範圍不便多說，後續交由廉政系統參酌辦理。

也基於合理公平原則，張秀鴛表示，新北市去年整體社安網進用未達標，是為82.9%，今年進用率排除離島後，為全台最後一名；含括離島在內則為倒數第二名。而除了新北市未達標，嘉義縣也未達到85%。

「我們大家都在同條船上，也都希望可達到標準。」張秀鴛說，以保護性社工來說，處理的個案難度較複雜，風險也較高，這部分希望可協助地方在聘用人力上有更多來源和機制，因此放寬學生可以實習或是家防中心的助理等，雖然年資不符，但可優先錄取，以一般社工薪資進用，待年資達標，就可聘用為保護性社工，這是檢討後盼能輔助地方所採取的策略。