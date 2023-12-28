桃園長者肺炎鏈球菌疫苗開打　衛生局籲接種新冠流感保健康

▲近期氣溫變化大，呼吸道疾病有升溫趨勢，桃園市衛生局呼籲，65歲以上長者盡快接種新冠、流感疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對近期氣溫變化大，呼吸道疾病影升溫趨勢，桃園市政府衛生局指出，為守護長者健康，桃園市自2017年起即提供65歲以上長者接種肺炎鏈球菌疫苗，目前配合中央自12月25日起針對年滿65歲以上曾經接種23價肺炎鏈球菌疫苗滿1年以上者，提供1劑公費13價肺炎鏈球菌疫苗，且可與新冠、流感等疫苗一同接種，呼籲桃市長者踴躍接種疫苗，以減少冬季呼吸道疾病威脅。

衛生局表示，上週桃園市接獲通報COVID-19確診併發症計20例與4例流感重症病例，患者均未接種疫苗，且9成為65歲以上，接種疫苗可有效提升免疫力，降低感染後併發重症或死亡之風險，為提升民眾接種便利性，桃園市已於各大賣場、火車站、市場等人潮聚集處開設假日流感暨新冠XBB疫苗接種站，並於各區衛生所與合約醫療院所提供隨到隨打服務，且長者接種新冠XBB疫苗還可獲得500元禮券與新冠快篩試劑。

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▲桃園市衛生局呼籲，全市65歲以上長者盡快接種新冠、流感疫苗，同時接種肺炎鏈球菌疫苗與流感疫苗至多可再得到20劑新冠快篩試劑。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，如同時接種肺炎鏈球菌疫苗與流感疫苗，至多可再得到20劑新冠快篩試劑，提醒今年9月26日後尚未接種新冠XBB疫苗或10月2日後未接種流感疫苗長者，可與肺炎鏈球菌疫苗同時接種，以減少往返院所接種疫苗之舟車勞頓，3種疫苗打好打滿，既可守護自己亦可確保家人健康。

衛生局強調，元旦、農曆春節連假即將來臨，不少民眾有出遊、出國計畫，接種疫苗後約需兩週才能產生保護力，民眾或長者應儘快攜帶健保卡、「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及其他可證明身分之證件至鄰近衛生所、合約醫療院所或接種站接種疫苗，相關疫苗資訊可至衛生局官網首頁>主題專區>嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）>COVID-19疫苗或業務資訊>預防接種>流感疫苗、長者肺炎鏈球菌疫苗查詢。