　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

習近平出席2024新年茶話會　向「台灣同胞」致以美好祝福

▲▼ 習近平,新年茶話會。（圖／新華社）

▲習近平發表講話。（圖／新華社）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸全國政協29日上午舉行新年茶話會，共迎2024年元旦。中共中央總書記習近平發言表示，2024年要保持社會穩定，扎實穩健推進中國式現代化建設。當晚，2024年新年戲曲晚會舉行，此次是睽違3年再有大陸高層聚集觀賞演出，凸顯政經與社會運作已走出新冠疫情陰霾。

▲▼ 習近平,新年茶話會。（圖／新華社）

▲出席茶話會的中共高層。（圖／新華社）

據《新華社》報導，29日的新年茶話會上，中共常委習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希，大陸國家副主席韓正等官員，以及首都各族各界人士代表歡聚大陸全國政協禮堂。

報導稱，習近平在會上，向各民主黨派、工商聯和無黨派人士，向全國各族人民，向香港同胞、澳門同胞、台灣同胞和海外僑胞，向關心和支持中國現代化建設的各國朋友，致以新年的美好祝福。

習近平指出，2023年是全面貫徹中共二十大精神的開局之年，堅持穩中求進工作總基調，果斷實行新冠疫情防控轉段，堅決克服內外困難，頑強拼搏、勇毅前行，推動經濟恢復發展，圓滿實現經濟社會發展主要預期目標。

展望2024，習近平強調，2024年是新中國成立75週年，是實現「十四五」規劃目標任務的關鍵一年；要堅持穩中求進工作總基調，把穩中求進、以進促穩、先立後破的要求貫穿各項工作之中；鞏固和增強經濟回升向好態勢，增進民生福祉，保持社會穩定，扎實穩健推進中國式現代化建設。

當晚，2024年新年戲曲晚會在大陸國家大劇院舉行，上述常委、韓正等與北京各界民眾共同觀看演出。

報導稱，戲曲器樂聯奏《迎春》拉開整場晚會的序幕，期間節目還包括京劇《蕩湖船》、台州亂彈《我的芳林村》、高甲戲《圍頭新娘》等新創作品選段；京劇《對花槍》《紅娘》《四郎探母》《赤桑鎮》和越劇《梁山伯與祝英台》等經典唱段；少兒京劇表演《九龍杯》《定軍山》、武戲《戲武英豪》等。

值得關注的是，2020至2022年受新冠疫情影響，大陸黨政高層並未出席觀看新年晚會的情況，如今盛大召開向外界傳遞大陸在過去一年中，已經完全走出疫情陰霾，政經與社會已恢復常態運作。

ET快訊
國民黨內參／侯康15縣市領先賴蕭　酸民眾黨民調「有很大落差」
外送員「撒了更多謊」！博恩崩潰求助　演藝圈3明星聲援
北市警開車滑手機「還比不雅手勢」　下場慘了
快訊／國3墜落邊坡！　零件噴滿地駕駛慘死
怒轟綠不實攻擊妻女！　侯友宜激動「我看不起你們」
挨轟造假！博恩喊冤「他給我看證件了阿」　網力挺：相信你是好人
咖啡「買1送1」！　超商跨年優惠快搶
獨／拿博恩5萬外送員找到了　女兒凌晨證實「我媽沒過世」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

山東爆街頭大亂鬥　多人武器對打「用煙火互射」

習近平：駐外使節要「敢於善於鬥爭」　捍衛國家利益

陸2023核准「10座核電機組」　在建數量世界第一

習近平出席2024新年茶話會　向「台灣同胞」致以美好祝福

聖誕節約砲變「剩蛋劫」　陸電競選手抖音自曝下體慘況

2023兩岸十大新聞（下）：陸推福建對台21條　台12產品中止ECFA

2023兩岸十大新聞（上）：馬英九首次訪陸　釋迦、石斑魚恢復輸陸

京東告阿里巴巴壟斷勝訴　獲賠44億元

陸新任國防部長出爐！前海軍司令董軍接任

連續4年下跌！　香港恆生指數2023年「跌13.82%」

2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人

李善均出殯...田慧振捂臉痛哭　「約50位影星哀戚送別」頻拭淚

張娜拉甜曝先告白「小6歲老公」　42歲娃娃臉：跟歲月正面相撞XD

20歲男大生冒充調查官！　返母校演講...講太爛破功

新北地院要求下架肉搜照 司法院不知情｜20231229 ET午間新聞

校外警察、89聚集 學生：做錯的不是我們｜20231229 ET午間新聞

IU初訪HYBE嚇壞「資本的力量？」XD　被SUGA「狂翻舊帳」笑：能講到40歲

桃園某購物中心火警！網傳手扶梯火舌狂竄　如「暖爐」燃燒畫面曝

小貓跳躍醞釀老半天...　瞬間跌落把歐告嚇醒XD

稱吳思瑤「50歲絕子絕孫」楊志良：我說的是事實

山東爆街頭大亂鬥　多人武器對打「用煙火互射」

習近平：駐外使節要「敢於善於鬥爭」　捍衛國家利益

陸2023核准「10座核電機組」　在建數量世界第一

習近平出席2024新年茶話會　向「台灣同胞」致以美好祝福

聖誕節約砲變「剩蛋劫」　陸電競選手抖音自曝下體慘況

2023兩岸十大新聞（下）：陸推福建對台21條　台12產品中止ECFA

2023兩岸十大新聞（上）：馬英九首次訪陸　釋迦、石斑魚恢復輸陸

京東告阿里巴巴壟斷勝訴　獲賠44億元

陸新任國防部長出爐！前海軍司令董軍接任

連續4年下跌！　香港恆生指數2023年「跌13.82%」

星宇航空飛成田班機「引擎異常」！延誤逾2.5小時　299旅客受影響　

民進黨批黑幫進入新北校園　侯友宜談治安「請鬼拿藥單」

路上驚見「好大隻狗狗」近看是寵物豬妹妹　牠穿短裙躺在地上

搭車抽紫南宮龍年錢母　台灣好行「財運最旺跑水求財線」元旦通車

國民黨內參／侯康15縣市領先賴蕭　酸民眾黨民調「有很大落差」

綠營工讀生駕車撞人！　傅崐萁暫停競選活動1天...為傷婦集氣

我們愛高雄！橘色惡魔可愛全中文信曝光　感受溫暖「盼再去一次」

不搭機挑戰！英國正妹「走1.6萬公里」去澳洲　最後竟在東南亞破功

快訊／NovavaxXBB疫苗46萬劑抵台！羅一鈞曝規劃：有望提前1／9開打

身邊長輩一堆5萬外送員！呱吉揭這類人心態　挺博恩：剛好遇到奇幻阿伯

妹子電動步道上演喪屍　害阿嬤嚇到小跑步逃走

大陸熱門新聞

電競手「聖誕約砲」變剩蛋劫　下體慘況曝

京東告阿里巴巴壟斷勝訴　獲賠44億

陸新任國防部長出爐！前海軍司令董軍接任

5歲百萬網紅病逝！28歲父淚證實：她的命太苦了

2023兩岸十大新聞（下）

2023兩岸十大新聞（上）：馬英九訪陸

奧客摸草莓不買！老闆娘當眾「潑水」

一家八口住酒店229天！稱：決定住一輩子

老師將婚禮辦在幼稚園！伴娘伴郎都是學生

發現新物種！蜥蜴長「橘色舌頭」　科學家示警：不要吃

男大生殺紅眼！人妻跌倒被刺死

話梅2顆賣「225元」！一斤7036元

菲擬在仁愛礁建永久建築　北京：將堅決應對任何侵權挑釁

波音：中國民航所有737 MAX復飛

更多熱門

相關新聞

中共外事工作會議　習近平談大國外交

中共外事工作會議　習近平談大國外交

中共中央外事工作會議12月27日至28日在北京舉行，中共中央總書記習近平發表講話，總結新時代中國特色大國外交的歷史性成就和經驗，並部署今後一個時期對外工作。會議強調，「外交守正創新」是開創中國特色大國外交新局面的必然要求。

普丁告訴習近平俄烏打5年　恐影響統一台灣計畫

普丁告訴習近平俄烏打5年　恐影響統一台灣計畫

CIA中國情報網遭剿10年難重建　美前高官連說3次「可怕」

CIA中國情報網遭剿10年難重建　美前高官連說3次「可怕」

習近平要求政治局委員　不能只報喜不報憂

習近平要求政治局委員　不能只報喜不報憂

中俄舉行第22輪「戰略磋商」　提升兩軍戰略協作水平

中俄舉行第22輪「戰略磋商」　提升兩軍戰略協作水平

關鍵字：

習近平新年茶話會

讀者迴響

熱門新聞

小商人證實「小鬼非屬任何社團」：保他的就處理

快訊／博恩「被認定是壞人」崩潰了：怎面對這世界！

富邦悍將也換總教練　陳金鋒接棒

運將撿屍爛醉正妹　拉下內褲驚見「多一根」

拿博恩5萬外送員找到了　女兒：我媽沒過世

貴婦包養紅牌男模　性愛契約「1周5次」

割頸「乾哥」1日3餐菜單曝光　網看傻：吃得比我好

護妻狂魔3大星座男！Top 1永遠挺老婆

博恩挨轟造假發聲反擊了：是我被騙！

快訊／「退役外送員」候選人女兒：暫停選舉相關行程

國三乾兄妹惡行早就被寫進書中！

「4生肖」2024犯太歲！命理師曝做錯1細節會衰整年

桃園女淫師性侵小六男童　教育局：終身不得聘任

即／國五雪隧口8車連環撞！5人送醫

朴星雄奪最佳男主獎哽咽悼念李善均

更多

最夯影音

更多
2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人

2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人
李善均出殯...田慧振捂臉痛哭　「約50位影星哀戚送別」頻拭淚

李善均出殯...田慧振捂臉痛哭　「約50位影星哀戚送別」頻拭淚

張娜拉甜曝先告白「小6歲老公」　42歲娃娃臉：跟歲月正面相撞XD

張娜拉甜曝先告白「小6歲老公」　42歲娃娃臉：跟歲月正面相撞XD

20歲男大生冒充調查官！　返母校演講...講太爛破功

20歲男大生冒充調查官！　返母校演講...講太爛破功

新北地院要求下架肉搜照 司法院不知情｜20231229 ET午間新聞

新北地院要求下架肉搜照 司法院不知情｜20231229 ET午間新聞

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

來Google News追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面