習近平出席2024新年茶話會　向「台灣同胞」致以美好祝福

▲習近平發表講話。（圖／新華社）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸全國政協29日上午舉行新年茶話會，共迎2024年元旦。中共中央總書記習近平發言表示，2024年要保持社會穩定，扎實穩健推進中國式現代化建設。當晚，2024年新年戲曲晚會舉行，此次是睽違3年再有大陸高層聚集觀賞演出，凸顯政經與社會運作已走出新冠疫情陰霾。

▲出席茶話會的中共高層。（圖／新華社）

據《新華社》報導，29日的新年茶話會上，中共常委習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希，大陸國家副主席韓正等官員，以及首都各族各界人士代表歡聚大陸全國政協禮堂。

報導稱，習近平在會上，向各民主黨派、工商聯和無黨派人士，向全國各族人民，向香港同胞、澳門同胞、台灣同胞和海外僑胞，向關心和支持中國現代化建設的各國朋友，致以新年的美好祝福。

習近平指出，2023年是全面貫徹中共二十大精神的開局之年，堅持穩中求進工作總基調，果斷實行新冠疫情防控轉段，堅決克服內外困難，頑強拼搏、勇毅前行，推動經濟恢復發展，圓滿實現經濟社會發展主要預期目標。

展望2024，習近平強調，2024年是新中國成立75週年，是實現「十四五」規劃目標任務的關鍵一年；要堅持穩中求進工作總基調，把穩中求進、以進促穩、先立後破的要求貫穿各項工作之中；鞏固和增強經濟回升向好態勢，增進民生福祉，保持社會穩定，扎實穩健推進中國式現代化建設。

當晚，2024年新年戲曲晚會在大陸國家大劇院舉行，上述常委、韓正等與北京各界民眾共同觀看演出。

報導稱，戲曲器樂聯奏《迎春》拉開整場晚會的序幕，期間節目還包括京劇《蕩湖船》、台州亂彈《我的芳林村》、高甲戲《圍頭新娘》等新創作品選段；京劇《對花槍》《紅娘》《四郎探母》《赤桑鎮》和越劇《梁山伯與祝英台》等經典唱段；少兒京劇表演《九龍杯》《定軍山》、武戲《戲武英豪》等。

值得關注的是，2020至2022年受新冠疫情影響，大陸黨政高層並未出席觀看新年晚會的情況，如今盛大召開向外界傳遞大陸在過去一年中，已經完全走出疫情陰霾，政經與社會已恢復常態運作。