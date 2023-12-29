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中共外事工作會議召開　習近平談「新時代大國外交」

▲▼習近平,中共外事會議。（圖／新華社）

▲習近平在中共外事會議上發言。（圖／新華社）

記者蔡儀潔／綜合報導

中共中央外事工作會議12月27日至28日在北京舉行，中共中央總書記習近平發表講話，總結新時代中國特色大國外交的歷史性成就和經驗，並部署今後一個時期對外工作。會議強調，「外交守正創新」是開創中國特色大國外交新局面的必然要求。

據《新華社》報導，會議認為，大陸對外工作自中共十八大以來取得歷史性成就、發生歷史性變革，一是創立和發展了習近平外交思想，開闢了中國外交理論和實踐的新境界，為推進中國特色大國外交提供了根本遵循；二是彰顯了中國外交鮮明的中國特色、中國風格、中國氣派。

三是宣導構建人類命運共同體；四是堅持元首外交戰略引領；五是全面運籌同各方關係；六是拓展全方位戰略布局；七是推動高品質共建一帶一路；八是統籌發展和安全有效維護國家主權、安全、發展利益；九是積極參與全球治理；十是加強中共中央集中統一領導，鞏固了對外工作大協同格局。

會議強調，中國在新時代外交工作實踐中，必須做到堅持原則，團結爭取世界大多數，必須體現大國擔當，堅持促進世界穩定和繁榮；必須樹立系統觀念，掌握主動；必須堅持守正創新，推動理論和實踐創新；必須發揚鬥爭精神，有力捍衛國家利益和民族尊嚴；必須發揮制度優勢，形成強大合力。

會議指出，展望未來，要為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業營造更有利國際環境、提供更堅實戰略支撐。

會議指出，構建人類命運共同體是習近平外交思想的核心理念。針對當今世界面臨的一系列重大問題重大挑戰，要宣導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，即堅持大小國家一律平等，反對霸權主義和強權政治，切實推進國際關係民主化；順應各國尤其是開發中國家的普遍要求，解決好資源全球配置造成的國家間和各國內部發展失衡問題。

會議強調，要堅決反對逆全球化、泛安全化，反對各種形式的單邊主義、保護主義，堅定促進貿易和投資自由化便利化，破解阻礙世界經濟健康發展的結構性難題，推動經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、均衡的方向發展。

會議指出，外交守正創新是開創中國特色大國外交新局面的必然要求，是更好支撐中國式現代化的必然要求。必須毫不動搖堅持外交大權在中共中央，不折不扣貫徹落實對外工作決策部署。

會議由大陸國務院總理李強主持，外長王毅作總結講話，中共中央宣傳部、對外聯絡部、大陸商務部、中央軍委聯合參謀部、雲南省負責人及常駐聯合國代表團代表作交流發言。

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