她懸崖邊拍片「下秒墜7層樓高」身亡　丈夫全程驚恐目睹

▲一對來自新加坡的夫妻前往紐約州健行，未料天人永隔。（圖／翻攝臉書Rauf Said）



記者吳美依／綜合報導

一對新加坡夫妻前往美國旅遊時，在紐約州的明紐瓦斯卡州立公園保護區（Minnewaska State Park Preserve）健行，並且中途停下來拍攝影片，未料正當妻子在鏡頭前解說當地美景時，卻不慎滑倒並摔下約21公尺、也就是7層樓高的懸崖，最終不幸身亡，而掌鏡的丈夫全程驚恐目睹。

今日美國、紐約郵報報導，這起事件發生在22日，39歲的阿克巴（Nur Aisyah Binte MD Akbar）與丈夫在燈塔山步道（Beacon Hill Trail）健行，找到理想地點後，便停下來拍攝影片，未料她卻失足墜崖，大約3小時後才獲救，被直升機吊掛送醫，但抵達醫院時，立刻被宣告死亡。

41歲丈夫薩伊德（Abdul Rauf Bin Mohd Said）在臉書發文，詳細描述事發經過。當時氣溫接近32°F（約0°C），地面與岩石上都結冰了、非常滑，他一看見妻子滑倒墜崖，立刻衝上去試圖搶救，卻也跟著滑倒，但是沒有掉下去，「相信我，我很希望摔下去的是我。」

▲根據薩伊德拍攝畫面，妻子墜谷後一開始還有呼吸，但獲救時已經沒有意識。（圖／翻攝臉書Rauf Said）



接下來，薩伊德立刻扯開嗓子呼救，附近正好有一家人路過，並且設法往下爬，協助安撫奄奄一息的妻子。不過，在阿克巴摔落三小時後、終於獲救時，已經沒有呼吸了。

薩伊德表示，救援行動之所以耗時這麼久，是因為當局必須砍掉樹木，才能使用直升機撤離傷患。此外，那裡岩石很滑、地形崎嶇，他多次試圖自行走到妻子摔落的地方，但卻一直滑倒，甚至導致右手腕受傷。

薩伊德表示，妻子的遺體將在完成必要法律手續後運回新加坡，葬禮與相關儀式都會在家鄉舉行。全案仍在調查中。