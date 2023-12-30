博恩「退役外送員」女兒竟是立委候選人！　曾露邪惡白蕾絲

記者黃翊婷／綜合報導

喜劇演員博恩將5萬元代言費當作小費送給自稱「退役飛官」的外送員，卻遭質疑造假；而該名外送員的女兒是新北市第九選舉區立委候選人陳愷寧（28歲），她透過臉書發文道歉，並表明願意替父親退回5萬元。陳愷寧畢業於北一女、世新大學，過去曾擔任調酒師，參加過許多比賽，2020年首度參政，可惜並未選上立委，2024大選再度以台灣維新立委候選人的身分投入選戰。

▲陳愷寧發文表示自己就是近期掀起爭議的外送員女兒。（圖／翻攝自Facebook／永和新希望陳愷寧，下同。）

▲陳愷寧穿上超辣的聖誕服裝，邪惡視角下露出白色蕾絲。

博恩日前將5萬元代言費當作小費，送給一名外送員，該名外送員自稱是10多年前墜機掉入新竹外海的退役飛官，獨自一人扶養癱瘓母親與3個孩子，原本這個暖心小故事感動不少網友，沒想到空軍出面表示查無此人，也讓博恩因此挨罵。據了解，這名外送員曾服役於陸軍，之後轉空軍，並在民國90幾年以尉官退伍。

▲陳愷寧積極上街拜票，爭取選民支持。

而新北市第九選舉區立委候選人陳愷寧今日（30日）凌晨0時許在臉書發文表示，該名外送員正是她的父親，她的母親並沒有過世，但小時候父母離異，她和弟弟都由媽媽拉拔長大，很長一段時間沒跟父親聯絡，有關父親的事情都是輾轉得知，「他（爸爸）與博恩說的故事，其實也是我和弟弟，一直以來認知的事實」，沒想到真相卻是如此，她也感到很難過，並願意代替父親退回5萬元小費。

▼▲陳愷寧外型亮眼，曾擔任調酒師。

今年28歲的陳愷寧畢業於北一女中、世新大學傳管系，過去曾擔任調酒師，並在許多比賽中獲獎，她還曾參與行人零死亡推動聯盟規劃還路於民大遊行，2020年首次參政代表台灣維新投入新北市第九選區立委，以得票率2.67％落敗，這次她再次代表台灣維新參選2024新北市第九選區立委，平時也經常在臉書發文評論時事。

陳愷寧在臉書自我介紹頁面中寫著，自己是一名調酒師、地方媽媽、創業家、倡議者，希望能推動家鄉改革，為永和建設新的城市藍圖、爭取更好的生存權益，「讓我們一起改變未來。」