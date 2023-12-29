日本「最美公主」歡度29歲生日！　漫步楓紅超美仙氣照釋出

▲日本秋篠宮佳子公主29日歡度29歲生日，宮內廳釋出紀念影像。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／編譯

日本秋篠宮文仁親王的二女兒、被封為「最美公主」的佳子公主今（29）日歡度29歲誕生日。為此，掌管皇室大小事務的宮內廳透過官網公佈佳子公主一系列影像，同時整理佳子公主今年以來所參與的主要活動，只見她穿上和服正裝「振袖」，在楓紅映照下襯托其充滿氣質的甜美笑容。

根據《日本放送協會》、《全日本新聞網》，日本宮內廳所公佈佳子公主今年度的影像，主要是12月初在赤坂御用地（日本皇室居住地）拍攝，只見她穿上明亮的淡藍色振袖、搭配傳統赤金色腰帶，漫步在住所的一座橋上，舉手投足之間散發出身為日本皇族的高雅氣質。

其實日本宮內廳從2019年起，每年都會在佳子公主的生日發布一系列影像，詳細介紹佳子公主過去一年出席的公開活動，而隨著日本國內新冠疫情趨緩、防疫措施解除，佳子今年參與宮中祭祀、訪問皇居，參訪宮城縣311大地震被毀建築遺址，光是在東京都內所出席的活動就高達58個場次，至於東京以外地區的活動也有10次。

佳子公主曾經表示，她盼望能夠建立讓每一個人安心生活的社會、每一個人都能夠擁有多元選擇的社會。

報導指出，隨著胞姐真子嫁給小室圭、與小室圭移居美國紐約後，佳子公主更常代表皇室出席公開活動，包括今年5月以榮譽總裁身分出席東京都千代田區的綠色感謝祭活動，以及11月代表日本皇室造訪南美洲國家秘魯，參與兩國建交150周年紀念活動，還展現學了8年的手語、用手語教數學。