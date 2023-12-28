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社會 社會焦點 保障人權

19歲女器捐遺愛人間！　母聽「有聲心跳卡」淚崩：女兒還在

記者唐詠絮、劉人豪／彰化報導

19歲妙齡女子發生意外，送進彰化基督教醫院後仍不治，媽媽不捨獨生女遭逢死劫，把女兒的心臟、肝臟、腎臟1對、眼角膜1對捐出遺愛人間，彰基也錄製移植成功者的心臟跳動聲，做成「有聲心跳卡」給她的媽媽，媽媽拿著卡片滿臉淚水，覺得女兒還在，也感性地說：「雖然女兒不在了，但可以讓其他人因著女兒而繼續活著，覺得很有意義。」

▲▼ 彰基溫馨有聲心跳卡 傳遞心聲愛延續 。（圖／彰基提供）

▲彰基期望「有聲心跳卡」，讓捐贈者家屬能透過心臟有力的跳動聲音，感受到親人的生命昇華存續 。（圖／彰基提供）

彰基心臟外科主任陳映澄表示，彰基醫學中心近年勸募許多家庭發揮大愛、以器捐延續新生命，也在2023年勸募成功10位器官捐贈個案；今年，為了撫慰捐贈者家屬的心，彰基錄製「有聲心跳卡」，紀錄移植成功者的心跳聲，讓捐贈者家屬能透過心臟有力的跳動聲音，感受到親人的生命昇華存續；到目前為止已送出數張「有聲心跳卡」，期盼一點小舉動，能帶給親屬安慰與力量。

▲▼ 彰基溫馨有聲心跳卡 傳遞心聲愛延續 。（圖／彰基提供）

▲陳映澄主任表示，「有聲心跳卡」讓捐贈者家屬能透過心臟有力的跳動聲音，感受到親人的生命昇華存續。（圖／彰基提供）

器官受贈者及家屬透過感謝信，向捐贈者及家屬致上真心感謝與敬意，其中一封感謝信寫著：「感謝捐贈者和家屬的大愛，我滿懷感激的接受捐贈，使我從危急的萬丈深淵中得到解救。在黑暗與無助中看到一絲曙光，我之後將帶著你無私精神，繼續步上無限希望的光明大道。在這個善的循環裡，我願意盡我所能，盡力協助其他需要幫助的人，使這份大愛精神能傳遞下去，持續發展．．．．，僅此感念捐贈者的大愛及家屬的捨得，真心感謝！」

捐贈者父親收到信後說道，「自從11月初，兒子發生意外事故以來，把他做了器官捐贈，想說捐贈完畢的一切應該都結束了，沒想到現在的科技還有我們器官捐贈醫療小組那麼用心，還做有聲心跳卡回饋給家屬，讓我知道說兒子的心臟，還在受贈者的身體跳的那麼活躍，我們覺得還蠻欣慰的，這讓我們感覺到兒子他走了，真的雖然很不捨，但是他的器官還在受贈者身上繼續那麼有力的跳動著，我們就覺得很高興，也祝福受贈者身體健康，心跳一直活躍的、勇猛的繼續跳下去。」

▲▼ 彰基溫馨有聲心跳卡 傳遞心聲愛延續 。（圖／彰基提供）

▲葉倩如協調師表示，捐贈者媽媽以顫抖的手拿著「有聲心跳卡」，滿臉淚水不敢置信，突然覺得女兒還在。（圖／彰基提供）

發想「有聲心跳卡」的器官移植協調師、護理師葉倩如表示，今年初有位19歲的女孩不幸發生意外送進本院，雖然不捨獨生女遭逢死劫，但女孩的母親想起女兒樂於助人的心，因此決定讓女兒器官捐贈遺愛人間，並希望能看一看女兒捐出去的角膜、看到的新世界是甚麼樣子。由於倫理上無法讓捐贈者家屬接觸受贈者，因此女孩的母親無法得償心願、非常失望；為此，想到可以錄製心臟受贈者的心跳聲送給媽媽。

▲▼ 彰基溫馨有聲心跳卡 傳遞心聲愛延續 。（圖／彰基提供）

▲彰基發揮創意，錄製移植成功者的心臟跳動聲，讓「有聲心跳卡」以愛的節奏成為器捐者家屬生命的動力。（圖／彰基提供）

葉倩如指出，直接錄心跳的聲音其實非常困難，因此選擇用心臟超音波的聲音，將心跳聲錄製在有聲卡片中，只要家屬想要聽打開卡片就可以聽到。當有聲心跳卡送到捐贈者媽媽手上時，媽媽以顫抖的手拿著卡片，滿臉淚水不敢置信，突然覺得女兒還在；媽媽很感謝團隊貼心的準備有聲心跳卡，也表示：「雖然女兒不在了，但可以讓其他人因著女兒而繼續活著，覺得很有意義。」

▲▼ 彰基溫馨有聲心跳卡 傳遞心聲愛延續 。（圖／彰基提供）

▲器官受贈者及家屬透過感謝信，向捐贈者及家屬致上真心感謝與敬意。（圖／彰基提供）

葉倩如表示，曾經有一位捐贈者的家屬說，他如果做角膜捐贈的話，那他可以知道受贈者是誰嗎？因為他想要知道他的小孩未來看到的世界長怎樣，他可以再懷念他這樣，因倫理的關係，院方沒有告知他，所以就發想了這個有聲卡片，錄製了這個心跳聲，讓她媽媽可以繼續懷念他的小孩，然後讓這份愛繼續延續下去。

彰基醫學中心社工師洪婉純表示，今年度器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心推出了器官捐贈聲紋卡，透過同意器官捐贈者錄製任何心聲在關鍵時刻撥放，讓家屬聽見錄製者的親口訴說，不僅可以幫助同意器官捐贈者完成心願，也可以讓生命得以延續，在另外一個人的身上發光發亮。

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