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社會 社會焦點 保障人權

18歲女車手正面曝！彰化女買1kg金條面交　詐團2成員被逮

記者唐詠絮、劉人豪／彰化報導

彰化一名46歲黃姓女子，遭詐騙集團以話術購買1公斤黃金金條(市值約新台幣208萬)，並準備將金條交給詐騙集團成員，警方接獲情資後，昨(27)日前往彰濱工業園區，逮捕擔任車手的18歲趙姓女子、收水手(向車手收錢並交給上游的人)30歲許姓男子，全案依詐欺以及洗錢防制法移送彰化地檢署偵辦。

▲▼ 詐騙新招術，鹿警查獲1KG黃金面交車手 。（圖／記者劉人豪攝）

▲彰化警查獲詐騙案，18歲女車手(前)跟30歲男收水手(後)被逮。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警方指出，該起詐騙案是黃女於網路臉書中，看到有關投資理財訊息中高獲利低風險所吸引，並點擊加入詐騙集團LINE帳號，遭詐騙集團以話術指導下載APP購買1公斤黃金金條，並聲稱需交付該金條給理財專員才能參與該投資標的。

▲▼ 詐騙新招術，鹿警查獲1KG黃金面交車手 。（圖／記者劉人豪攝）

▲兩名詐騙集團犯嫌身上的物品。（圖／記者唐詠絮翻攝）

經鹿港分局鹿港派出所接獲情資，至面交地點查獲車手及收水等兩名詐騙集團犯嫌，並查獲被害人交付之金條1塊、新台幣85萬、各式假印鑑36枚、假工作證9張等物，全案依詐欺以及洗錢防制法移送彰化地檢署偵辦。

▲▼ 詐騙新招術，鹿警查獲1KG黃金面交車手 。（圖／記者唐詠絮翻）

▲被害人購買的一公斤金條。（圖／記者唐詠絮翻攝）

鹿港分局也加強對金融機構宣導本次新型詐騙案類，不僅在提匯款方面要提醒民眾注意，可兌換購買黃金的台灣銀行、珠寶銀樓等也加強宣導，如遇可疑務必撥打165、110詢問、求證。

分局長林英煌也提醒民眾，投資千萬要注意，應由合法正證券公司操作，勿輕信網路投資獲取暴利，高獲利必定伴隨高風險，聽到「保證獲利」、「穩賺不賠」必定是詐騙，不要輕信來源不明投資管道或網路連結，如遇到加「LINE」投資必為詐騙。

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