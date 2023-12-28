單車族愛樂族福音！自行車、大提琴元旦起可上中捷　要買70元票

▲單車族福音，台中捷運宣布，2024年起自行車、低音提琴可上中捷。（圖／台中市政府提供）



記者游瓊華／台中報導

台中捷運宣布，明年1月1日起開放旅客攜帶自行車、低音提琴（即大提琴）搭乘捷運，不過自行車可搭車時段為假日全天、平日10至16時以及20時至營運結束等兩離峰時段，且僅可停放列車第2扇門及第9扇門；至於低音提琴則不分平假日全天皆開放上車，不限乘車位置，並請注意車、琴不離身，避免影響其他旅客。

中捷公司表示，疫情解封後，騎自行車休閒、健身的民眾日益增加，考量民眾有攜帶自行車上捷運的需求，將自明年1月1日起適度開放，高鐵台中站因運量高、月台腹地小，自行車會妨礙旅客上下車，因此不予開放，其他車站於假日全天、平日10至16時、20時至營運結束，均開放旅客攜帶腳踏自行車及電動輔助自行車上捷運。

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中捷公司說明，自行車尺寸限制為長180公分、寬70公分、高120公分以下；低音提琴（即大提琴）妥善包裝後，尺寸不得超過長200公分、寬40公分、高70公分。兩者都是不限里程，每張售價70元，依服務人員引導經由公務門進出付費區，自行車僅可停放列車第2扇門及第9扇門，每個車門區限停2輛自行車，每列車可停4輛自行車；低音提琴則全線開放上車。