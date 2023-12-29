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話梅2顆賣225元！一斤7036元　上海市監局：政府不干預

▲上海一間店，話梅兩顆售225元。（圖／翻攝自微博）

▲上海一間店，話梅兩顆售225元。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

上海一網友近日發文表示，他到一間商場購買了話梅，該店家以秤重計價，沒想到兩顆話梅竟要價51.2元（人民幣，下同，約台幣225元），讓他直呼離譜。不過，上海市監局表示，「食品是完全的市場調節價，政府部門不干預。」

據《極目新聞》報導，近日，有網友在社群平台發文稱，自己在上海商場一家店購買了兩顆話梅，重量為16克，價格為51.2元，每克售價為3.2元（約台幣14元），一斤售價高達1600元（約台幣7036元）。

▲上海一間店，話梅兩顆售225元。（圖／翻攝自微博）

▲罐身上明確標價，人民幣160元／50克。（圖／翻攝自微博）

其他分店的工作人員則表示，「話梅的原材料用得比較好，都是手工挑出來的，還有顧客來一次買兩斤。」

該貼文一出，多數網友表示，店家本就標示清楚價錢，原Po嫌貴還買，「吃不起別吃，又不是食鹽白糖生活必需品」、「不買不就行了嗎，明碼標價買了還嫌貴」、「超市有十幾二十塊一包的話梅，你不去買啊」、「買東西不問價嗎」。

也有人對價格提出看法，「果然很上海，幾個梅吃出上仙」、「即使明碼標價，能賣這麼貴嗎」、「估計這話梅用來燒菜的話，能燒出米其林的味道」、「聞之離譜，可確實是上海櫃面的真物價」。

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