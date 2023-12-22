員工請婚假遭拒2次！自行回家「被解僱」　法院：公司判賠20萬

▲上海一男子向公司請兩次婚假都未獲准。（示意圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

上海一男子小鍾（化名）近期在國慶假期時回老家辦婚禮，2個月內向公司請了兩次婚假都未獲准。雙方協調多次未果，小鍾最終仍決意回家辦婚禮，竟遭公司以曠職5日為由解僱，憤而提告。法院審理認為，公司後續作出的處罰過當，應賠償小鍾4.6萬元（人民幣，下同，約台幣20萬元）。

據《九派新聞》報導，12月21日，據上海市人民法院消息。小鍾是一名心理諮詢公司的行銷部設計師，想利用國慶假期休婚假回老家辦婚禮。早在8月份，小鐘就先口頭向主管說明了請假事項，卻未獲准許。

▲公司以假期為公司旺季為由，拒絕小鍾的請假申請。（示意圖／CFP）

婚期臨近，小鐘又一次向公司提交了書面請假申請。公司卻回覆，「公司屬於特殊行業，國慶日恰值旺季，建議小鐘換個時間請假。」

小鐘表示，前期出於公司的角度考量已調整過一次婚期。然而最終雙方溝通未果，小鍾不顧請假是否有成，仍執意如期回老家舉辦婚禮。後公司以曠職5天為由，解僱了小鍾。

報導指出，小鍾進而對公司提告。法院認為，「公司對小鐘提出的請假，以及後續所作的處置顯屬懲戒過度，構成違法解除。」最終，法院判公司因違法解除勞動合約，需支付給小鐘賠償金4.6萬元。