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5歲百萬網紅「病逝」！1年前獲肝臟移植　父淚證實：她的命太苦了

▲5歲網紅毅玲去世。（圖／翻攝自抖音）

▲小毅玲生前活潑可愛。（圖／翻攝自抖音）

記者鄭思楠／綜合報導

重慶女童小毅玲2022年10月患肝內膽汁淤積症，急需接受肝臟移植治療，28歲的單親父親毅然決定割肝救女。父親此後1年在短影音平台發布影片，公開孩子的身體狀況，獲得百萬網友的關注。12月23日，小毅玲病情加重，26日遺憾離世。抖音帳號「毅玲爸爸」給網友留言，「毅玲的命太苦了，也許這樣就不用打針吃藥了。」

此前，據《極目新聞》在2022年報導，根據抖音帳號「毅玲爸爸」介紹，2022年7月，單親家庭成長的小毅玲基因突變被查出肝內膽汁淤積症。同年10月，父親決定捐肝救女，術後孩子恢復良好轉入普通病房。故事被報導後，外界一直很關注這對父女。

▲5歲網紅毅玲去世。（圖／翻攝自抖音）

▲小毅玲和父親。（圖／翻攝自抖音）

父親梁越表示，孩子活潑可愛，是家人最疼愛的寶貝，此前，他發現女兒的腹部逐漸脹大，而且一直沒有好轉，「最初的時候很輕微，我們也不知道是生病了，她平常吃喝都很正常，後來肚子右側越脹越大，肚子看起來都有點歪了。」他連忙帶著孩子去醫院檢查，最後確診為「進行性家族性肝內膽汁淤積症」。

梁越提供的重慶醫科大學附設兒童醫院醫療證明書顯示，除「進行性家族性肝內膽汁淤積症」外，孩子還患有肝功能損害和中度貧血，診斷意見為，「需進一步肝移植治療。」

▲5歲網紅毅玲去世。（圖／翻攝自抖音）

▲小毅玲帳號粉絲超160萬。（圖／翻攝自抖音）

「看著女兒生病，我心裡很難受，得知可以肝臟移植治療的時候，立刻就決定儘早移植。」梁越說，好在經過檢查，他的身體符合移植條件，只需要準備好各項手續就可以進行移植。

2022年10月20日，梁越和女兒被推入手術室。手術前，他問女兒做手術怕不怕，孩子堅定回答說不怕。醫生檢查時，孩子也雙手豎起了大拇指。幸好，手術很成功。梁越表示，「只要能讓女兒健康長大，付出生命也願意。」

據《紅星新聞》報導，12月28日，家屬透露，小毅玲因病情加重過世。

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