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社會 社會焦點 保障人權

鮑魚聞人鍾文智炒作多檔TDR遭判17年半　科技監控抗告遭駁

▲▼藝人梁佑南偕名人鍾文智捐款給喜樂保育院，院方熱烈歡迎 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲鍾文智（中），先前與藝人梁佑南（右）一同做公益，但如今遭法院科技監控。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

「連一鮑魚」前董事長、「摩坦利」投資公司負責人鍾文智，被控炒作多檔存託憑證（TDR），高院二審將他重判有期徒刑17年6月。而高院日前因國寶集團總裁朱國榮潛逃案後，也對鍾文智採取電子監控。鍾文智不服，提出抗告，最高法院駁回確定。

鍾文智犯下的案件，當時檢方起訴指出，2010年間新加坡掛牌上市的大陸江蘇揚子江船業控股有限公司，在台發行的存託憑證（TDR），鍾文智於當年9月起炒作揚子江TDR，將價格炒高至46元，高於大盤行情18％以上，檢方認為鍾文智藉此獲利超過2億元。此外，檢方也陸續發現鍾文智炒作明輝、特藝石油等等多檔TDR，獲利超過4億元，一併提起公訴。

案件進入法院後，最大的爭議在於TDR是否為《證券交易法》中所規範處罰的「有價證券」。TDR是指台灣存託憑證（Taiwan Depositary Receipt），又稱「第二上市」，指外國企業已經在國外上市，另外也在台灣的證券交易所申請上市，以存託憑證掛牌，以對在台灣的不特定大眾進行募資。最高法院先前的判決見解，均認為TDR是《證券交易法》中的「有價證券」。

故此，審理鍾文智案的一二審法院也採取此見解，均認定鍾文智有罪。一審將他重判有期徒刑18年，上訴二審後，高院還是認定TDR是《證券交易法》中的「有價證券」，鍾文智炒作有罪；重新計算犯罪所得後，扣除部分費用，高院認為鍾文智不法所得為4億4千餘萬元。因此高院五月間將鍾文智判處有期徒刑17年6月、並宣告沒收不法所得。

而國寶集團總裁朱國榮8月間潛逃事件爆發後，高等法院開始補破網，認為鍾文智因本案遭重判，再加上他曾因另案，於2014年間獲得台北地院500萬元交保，最後卻棄保潛逃，直到2017年初才被緝捕到案執行。

而雖然本案一審將鍾文智5000萬元交保，但他在一審重判18年後，二審2022年即將審理結束前，還具狀「希望帶同年邁父親及全家老小共赴日本觀光旅遊，留下全家出遊珍貴回憶」，聲請解除限制出境。高院認為他顯然有逃亡之虞，因此10月間裁定對他實施科技監控，戴上電子腳鐐。鍾文智不服，向最高法院提出抗告，最高法院29日駁回抗告，鍾文智確定要戴電子腳鐐，以防落跑。

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