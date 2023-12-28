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社會 社會焦點 保障人權

航警局官員受大陸女色誘　拍上百部性愛片重判17年半

▲▼男女、性愛、做愛、上床。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲航警局警官受到色誘，與小三拍下上百部性愛影片。此為示意圖。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

航警局2線3星前股長孫一鳴，經手桃園國際機場的X光機採購業務，但他受到大陸某公司的李姓女經理色誘，發展婚外情，2人最少拍下上百部性愛影片，孫男也放水17部X光機進入機場使用，更收取高達186萬元的賄賂。一審重判17年6月，案經上訴，高等法院二審28日仍將他重判17年6月、褫奪公權10年。

判決指出，孫男自2000年11月起就擔任機場安檢科（後改至為機場保安科）的科員，一直熬到2014年間，升任航空保安科股長，隔年7月起轉任行政科股長，負責機場綜理桃園機場安檢儀器及相關設備採購業務，但他在2013年間與大陸廠商的李姓女經理發生婚外情，為了維護李女的利益，孫男就開始多次貪污放水行為。

據了解，李女願意配合孫男寫下「愛的承諾書」，保證「愛孫警官一輩子」，在性愛部分更是極度配合，除了接受小三身分，更接受多P性愛。孫男身陷溫柔鄉無法自拔，多次承諾要拋棄台灣的妻女與李女共結連理。而檢調更透露，2人拍下上百部的性愛過程影片，「根本A片！」。

由於李女公司的X光機不符合我國標準，孫男除了硬把該公司規格納入合約，更教導李女，透過蔡姓代理商將X光機送到日本組裝，再重新輸入我國，修改機器產地。此外，孫男為了協助李女取得標案，也向李女洩漏標案內容，或技術性臨時終止招標、自行判定其他業者不合格等方式，護航李女取得多起標案。甚至還向其他業者收賄，自己取得186萬元賄賂，也幫李女取得120萬元賄賂。案經檢調單位查證屬實後，認定孫男經手的17部X光機有問題，孫男也涉及5件弊案，因此對孫男、蔡姓代理商等提起公訴。

一審將孫男重判有期徒刑17年6月、褫奪公權10年，蔡男也遭判刑5年8月、褫奪公權2年。案經上訴，高等法院二審審理後，高院改認定他部分收賄犯行沒有成罪，貪污犯罪所得減少為153萬元；但高院仍認為他惡性重大，還是維持17年6月的刑度、褫奪公權10年。另外蔡男因為認罪，二審改判刑2年、褫奪公權2年，並宣告緩刑5年的自新機會。

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