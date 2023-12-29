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陸千億私募董事長失聯半年「證實被逮捕」　曾任職證監系統20多年

▲▼上海景林股權投資管理有限公司（簡稱「景林股權投資」）原法定代表人高斌被曝6月被相關部門帶走。（圖／翻攝自財新）

▲高斌被曝6月被相關部門帶走。（圖／翻攝自財新）

記者鄭思楠／綜合報導

上海景林股權投資管理有限公司（簡稱「景林股權投資」）原法定代表人高斌被曝6月被相關部門帶走，且至今失聯。據臨平檢察28日公布，日前，經指定管轄，杭州市臨平區人民檢察院依法對高斌作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。

據《上海證券報》6月曾報導，高斌被有關部門帶走且失聯的消息在私募圈不脛而走。據悉，高斌2015年8月加入上海景林投資發展有限公司，擔任總裁一職，2018年4月開始擔任景林股權投資總經理。

對此，接近景林股權投資的人士表示，高斌於5月已經因個人原因離職。至於是否「被帶走」以及「被帶走」的原因，該人士坦言，「前同事的私事我們不便回應。」

天眼查公開信息也顯示，景林股權投資的法定代表人、董事長兼總經理在今年6月14日已經從高斌變更為楊志堅。資料顯示，楊志堅是律師出身，曾任景林股權投資的合規風控負責人。

據《每日經濟新聞》報導，景林是大陸國內知名私募，創始人蔣錦志曾在深交所、國信證券、粵海證券任職，2004年創立了景林，管理規模超200億美元（約人民幣1421億元），通過旗下兩家公司覆蓋一二級市場投資，其中，上海景林資產管理有限公司負責二級市場投資，擁有超50人隊伍，景林股權投資則是其一級市場投資平台，成立於2015年，目前全職員工21人。

據中基協官網顯示，1993年9月至2015年7月，高斌曾在證監系統工作近22年，他最早在證監會交易部任主任科員，之後駐深圳交易所擔任督察員。1998年5月起擔任證監會市場監督部處長，2001年3月起在中國證券登記結算公司任職、歷任總經理助理兼兩部總監、總部副總經理兼上海分公司總經理，2015年8月，高斌加盟上海景林投資發展有限公司，出任公司總裁，負責醫院收購、管理及其他醫療健康產業的投資，2022年10月，景林股權投資的法人由蔣錦志變更為高斌。

除了在景林股權投資和景林資本擔任高管，高斌還曾在景林關聯的多家公司擔任要職，例如，景林戰略投資的上海仁濟醫療管理公司，高斌曾任總經理，此外，高斌還曾是長安基金的董事。

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