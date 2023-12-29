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遭割頸國3生「聰明富正義感」！師點名刻意跳過：我們都避而不談

（示意圖／PhotoAC）

▲老師悲痛表示，事發隔天，班上氣氛太沉重，大家傾向避而不談。（示意圖／PhotoAC）

圖文／CTWANT

新北市某高中附設國中部25日有男學生為了替「乾妹」出頭，竟用彈簧刀朝另一名國三生的頸部和胸部刺去，導致被害人當場血流如注，急救後仍宣告不治。如今死者的任課老師也發文悼念稱，該名學生其實成績相當優秀，是老師的得力助手，個性認真、富正義感，沒想到一條年輕的生命就這樣被奪去，事發隔天班上氣氛沉重，他也刻意跳過點名，內心滿是不捨，而更讓他憤慨的是，法條的存在究竟是為了伸張正義，還是保護加害者？「我對教學的使命開始困惑存疑。」

死者任課老師發文指出，孩子學業優秀，成績維持在班上前3名以內，且學習態度積極、常常主動深入提問，「天知道像這樣特質的學生在如今有多麼稀少。」而且他的作品都很用心製作，從7年級開始生科成績就拿到班上最高分，8年級更是完成全班都無法做成的風力仿生獸機構（編按：以構件組成系統），「當時滾動式停班停得一塌糊塗，許多同學的進度根本到後來都自我放棄，他是唯一持之以恆有將它完成的」，此外，這名學生富有正義感，有時見到班上同學吵鬧，妨礙到老師上課，還會站起來請大家安靜。

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如今男學生不幸離世，課堂上分組製作的水火箭再也等不到他回來完成，只能交給組員。生科老師回憶，男學生不僅生科成績一直都是班上最高分。接著升到9年級後，遇害男學生長高也變帥了，但學習態度依舊積極向上。而且由於任教的學生眾多，加上每周只見一次面，老師經常記不住學生的名字跟長相，但遇害男學生卻很快就烙印在他腦海裡，「因他是少數在口罩解禁後即脱口罩的一群，開朗的笑容讓我印象很深刻」，怎料這麼難得的好學生，竟在校園內遭到同學殺害。

老師坦言，聽到男學生遇害後，大家都非常難過，所以他隔天早上上課時，已經知道內情，就盡量不提男學生的名字，甚至在點名時刻意跳過，因為班上氣氛太沉重，大家傾向避而不談。而這種結果也讓他反思起律法與教育的本質，「其實很想要大吼說這世界究竟是怎麼了，開始質疑很多的法條規章究竟是伸張了正義還是保護加害者，我對教學的使命開始困惑存疑，還有這一切的一切到底有沒有意義。」

據悉，該案源於1名少女在午休時間跑到事發班級找閨蜜，不料卻遭該班男同學喝斥「這又不是妳班級」，要求她立即離開。少女心有不甘，跑去找同年級的「乾哥」哭訴，希望他助陣嗆聲。「乾哥」聽聞事發經過後，決定替「乾妹」出頭，前往事發班級理論，不料雙方一言不合大打出手，「乾哥」竟拿出預藏的彈簧刀連刺對方5刀，結果其中2刀刺中胸口、脖子，導致男同學當場血流如注急送醫，直到裝上葉克膜搶救5小時後，才終於恢復呼吸心跳，但最終仍未能挺過難關，令家屬和師生悲痛萬分。

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