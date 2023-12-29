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文在寅哀悼李善均離世　直批「調查單位和媒體」逼他走上絕路

▲▼警方高壓的辦案態度，以及媒體與網路社群為搶獨家消息而散播相關影像與爆料，促成李善均「社會性死亡」。（圖／路透）

▲警方高壓的辦案態度，以及媒體與網路社群為搶獨家消息而散播相關影像與爆料，促成李善均「社會性死亡」。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

曾主演電影《寄生上流》的南韓48歲男星李善均27日被發現陳屍車內，在接受吸毒案調查期間輕生死亡，引發全球震驚與哀悼。前任南韓總統文在寅28日發表聲明，除了表達心痛與哀悼之外，也直指執法機關與媒體就是造成李善均做出極端選擇的原因，殷切期盼類似悲劇不再重演。

自2017年至2022年執政的前南韓總統文在寅28日在臉書上發表聲明，首先對演員李善均令人遺憾的死訊表達哀悼，接著直指「調查機關的調查形態與媒體的報導方式就是導致他做出極端選擇的原因」，因此更加令人感到心痛。

▲▼南韓總統文在寅訪美。（圖／路透社）

▲南韓前總統文在寅發文哀悼李善均。（圖／路透）

文在寅表示，他懇切地希望這次憾事能夠成為，讓落伍的調查慣例不再反覆發生，讓媒體脫離以往報導慣例的一個契機。文在寅認為，南韓社會迄今為止，在犯罪嫌疑人被定罪之前，相關情事都被調查機關公布或經媒體傳播，推測性報導過於氾濫，過度地受訪曝光，為人格與名譽帶來巨大傷害，這種把人推向極端選擇的事情必須到此為止。

李善均生前最後2個月被捲入吸毒疑雲，曾3次到警局接受問話，調查期間也4度配合毒品檢驗但均為陰性。他在逝世4天前的12月23日第3度到案說明，同意了長達19個小時的跨夜訊問，並於離開警局時表示「已經全部誠實作答了」，也喊話「我和威脅犯（女室長）的陳述，希望警方好好判斷可信度」。

►►►李善均死訊太衝擊！　登歐美各大外媒頭版「奧斯卡獎男星離世」

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