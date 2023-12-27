李善均死訊太衝擊！　登歐美各大外媒頭版「奧斯卡獎男星離世」

▲48歲南韓演員李善均2023年12月27日被發現在車內身亡。（圖／CFP）

記者張寧倢／綜合報導

曾主演電影《寄生上流》的南韓48歲男演員李善均27日上午被發現陳屍首爾一處公園的車內，警方證實他已經死亡，並將終結他生前涉及的毒品案調查程序。李善均驟逝的消息迅速傳至海外，歐美主流媒體紛紛以「奧斯卡獎影星」、「寄生上流演員」離世等標題，在網頁頭版刊登相關報導。

▲路透社首頁刊登演員李善均死訊。（圖／翻攝自路透社官網）

路透社以「奧斯卡獲獎電影《寄生上流》李姓演員在毒品調查過程中被發現死亡」為題，在首頁刊登報導，內文指出48歲的李善均在2019年南韓電影《寄生上流》中飾演富人家庭的一家之主，他近日在政府掃蕩行動中，因非法吸毒的指控曾三度接受警方調查，其中一次於上周末（23日）的審訊長達19個小時，生前亦曾喊冤是遭人誘騙。

▲南韓電影《寄生上流》演員與導演等製作人員2020年出席第92屆奧斯卡金像獎頒獎典禮，李善均也在現場。（圖／CFP）

路透社指出，《寄生上流》2020年在獲得第92屆奧斯卡金像獎最佳影片、最佳導演、最佳原創劇本和最佳國際長片4項大獎的同時，還獲得了6項奧斯卡提名。此外，這部片也是首部獲得奧斯卡最佳影片的非英語電影，成功為南韓電影在英語市場打響名號，因此歐美媒體在報導李善均死訊時多以「寄生上流影星、奧斯卡獎影片男星」來稱呼。

▲李善均死訊登上BBC首頁。（圖／翻攝自BBC官網）

其他包含英國廣播公司（BBC）、美國有線電視新聞網（CNN）、美聯社（AP）、英國衛報（The Guardian）、日本放送協會（NHK）、法媒France 24等國際主流媒體都將李善均相關的報導刊登於新聞網站首頁。另外，美國華盛頓郵報則是將其放上國際版面頭條。

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▼南韓演員李善均死訊登上國際各大外媒。（圖／翻攝自CNN、華盛頓郵報、美聯社、NHK）