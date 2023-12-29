　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

涉嫌提供李善均毒品！　江南整形醫師「移送檢方」

▲▼李善均。（圖／CFP）

▲李善均27日上午被發現陳屍在位於首爾市鐘路區臥龍公園的座車內。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓影帝李善均今年10月捲入吸毒疑雲，在經過警方長達19個小時徹夜偵訊後，於27日上午被發現在座車內輕生身亡，享年48歲。其中，涉嫌向29歲金姓酒店女室長與李善均提供毒品的整形外科醫師A某，在被警方拘提後，目前已被移送檢方。據悉，該名整形醫師的毒品檢測呈陽性。

根據《紐西斯通訊社》，仁川警察廳毒品犯罪搜查隊今（29）日表示，已經依照涉嫌違反毒品管理相關法律，將40多歲整形外科醫師A某在拘留狀態下移交檢方，A某在首爾市江南區經營整形診所，警方研判其涉嫌向金姓女室長無償提供毒品，而有吸毒前科的金女再向李善均提供毒品。

警方透過加強調查後，發現到整形外科醫師A某疑似吸毒的嫌疑，尤其在精密毒檢測中，A某毒品反應呈現陽性。

報導指出，警方曾於11月24日針對A某的吸毒與提供毒品等嫌疑，向法院申請拘留令狀，不過當時法院參照犯罪嫌疑之爭論、其居住地、職業、家庭關係等事由，認為無拘留A某的必要；此後，警方再度展開加強調查，在發現A某疑似有吸毒嫌疑後，再度向法院申請拘留令狀，成功取得令狀。

警方在調查期間，曾經扣押A某在首爾特別是江南區經營的整形診所，當時緝毒官獲取A某的手機與處方醫療紀錄。A某經營的整形診所，今年以來被多次取締在進行簡易手術時使用過多異丙酚，遭到保健當局警告。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

●遭逢憂鬱、難解的煩惱，或是周邊親友有類似問題，若您在韓國，可以撥打：自殺防治諮詢專線：1393；精神健康諮詢專線：1577-0199；希望專線：129；生命專線：1588-9191；青少年諮詢專線：1388

ET快訊
幫派吸未成年犯案「因可減刑」！　他批：是不是應該大力掃蕩
李善均今出殯火化！2兒緊急返韓　鄭雨盛、孔劉守過夜
元旦上班「薪水雙倍」！　連假薪資算法一次看
全道嬿「憔悴爆哭」走進李善均靈堂！　許光漢也到了
快訊／韓職女神重磅加盟台啤電豹！　1月20日初登板
快訊／南部「素食界天花板」　無預警吹熄燈號！　
快訊／一家3口詐千萬！　綠父子檔議員慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

機師錯過跑道！　俄羅斯客機「迫降結冰河面」影像曝光

過世40分鐘被救活！　英國3寶媽驚吐「死後世界」

涉嫌提供李善均毒品！　江南整形醫師「移送檢方」

出國玩注意！新加坡調漲消費稅　1月1日起上調至9%

曾三度延後！美軍最神秘太空飛機X-37B升空　執行第7次任務

日本鹿兒島渡輪「海上起火」驚魂　船上29人緊急搭救生艇逃難

台通緝犯「潛逃新加坡1年半」遭押回　星警：持武器被視為治安威脅

澳洲15歲少年衝浪「被鯊魚咬死」　父親一旁目睹救不回

大馬男求職遭騙淪為「豬仔」　獲救後po文曝園區內幕

快訊／緬因州跟進！　宣布「禁止川普參與2024初選」

張雅琴痛批割頸案兇手：誰教你的啊！　隋棠心疼發聲..伊萊媽兒子也遭校園暴力

史上最莫名外送訂單　42元買一個塑膠袋XDD

【多吃點別客氣】霜淇淋機器突故障一擠停不下來啦！

許光漢趕赴李善均靈堂弔唁！　李政宰.鄭雨盛.曹政奭..韓大咖都到了

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

29歲分隊長救4人殉職！父心碎癱坐醫院嚎啕大哭

山本由伸「12年百億」入道奇　抉擇原因之一是大谷翔平

拜拜禁忌「別用右手插香」　來廟宇須知的3件事情

《單身即地獄》尹廈情反差魅力大圈粉　玩遊戲火大突暴走..全場笑翻：好可愛！

初戀男友張兆志離婚..劉曉憶：不意外！　回頭看當年被分手「滿渣的」

機師錯過跑道！　俄羅斯客機「迫降結冰河面」影像曝光

過世40分鐘被救活！　英國3寶媽驚吐「死後世界」

涉嫌提供李善均毒品！　江南整形醫師「移送檢方」

出國玩注意！新加坡調漲消費稅　1月1日起上調至9%

曾三度延後！美軍最神秘太空飛機X-37B升空　執行第7次任務

日本鹿兒島渡輪「海上起火」驚魂　船上29人緊急搭救生艇逃難

台通緝犯「潛逃新加坡1年半」遭押回　星警：持武器被視為治安威脅

澳洲15歲少年衝浪「被鯊魚咬死」　父親一旁目睹救不回

大馬男求職遭騙淪為「豬仔」　獲救後po文曝園區內幕

快訊／緬因州跟進！　宣布「禁止川普參與2024初選」

2024元旦迎新好停車　台南路邊停車不收費

機師錯過跑道！　俄羅斯客機「迫降結冰河面」影像曝光

比修車還貴！酒駕上路竟「顧路」　警上前關心...他秒噴18萬

陸千億私募董事長失聯半年「證實被逮捕」　曾任職證監系統20多年

20歲男大生冒充調查官...返國中母校演講10場　講太爛破功了

加入「艾蜜莉」投資群組！OL被詐80萬　宜蘭車手台南收款被逮

中共外事工作會議召開　習近平談「新時代大國外交」

特強濃霧！陸發布「大霧紅色預警」　東部局部地區能見度低

京東不只加薪100%　業績激勵還改成「上不封頂」

一圖看「跨年夜元旦天氣」　濕冷探14度！看煙火追曙光最佳地點曝

喝醉打翻碗盤波及留學生　5男餐廳鬥毆椅子滿天飛！

國際熱門新聞

他求婚跪了60秒　女友求他快起來

玩手遊什麼都不怕！男童割禮不哭鬧

即／緬因州宣布：禁止川普參與2024初選

普丁告訴習近平俄烏打5年　恐影響統一台灣計畫

國際火線／加薩地獄是如何煉成的？

15歲櫻花妹「魔性TikTok舞」　近1800萬觀看

李善均慘遭逼死！韓警犯「兩大致命錯誤」

勒索李善均鉅款！28歲女「抱娃出庭」受審

美股收紅再創歷史新高　台積電ADR漲0.05％

韓警辦案疏失害死李善均　警察廳長不認錯

大學校長拍AV　遭董事會辭退

以軍戰車深入加薩　過去1天210巴勒斯坦人死亡

李善均最後訪談曝光！登奧斯卡「如夢一場」

前玻利維亞小姐被抓　住處搜出AK-47

更多熱門

相關新聞

李善均今午出殯火化！2兒子留學緊急返韓　鄭雨盛、孔劉靈堂守過夜

李善均今午出殯火化！2兒子留學緊急返韓　鄭雨盛、孔劉靈堂守過夜

南韓影星李善均過去曾演過《寄生上流》、《我的大叔》等知名作品，他10月捲入染毒疑雲，雖然驗毒結果皆為陰性，但他同時又被爆出婚外情重傷形象，最終於27日輕生離世。靈堂設於首爾大學醫院，直到凌晨都有同僚到場送他最後一程，出殯則是訂於29日中午12點（台灣時間11點），儀式採非公開方式進行。

日鹿兒島渡輪「海上起火」29人急搭上救生艇

日鹿兒島渡輪「海上起火」29人急搭上救生艇

全道嬿「憔悴爆哭」走進李善均靈堂

全道嬿「憔悴爆哭」走進李善均靈堂

仁川警察局長：沒洩漏李善均情報給媒體

仁川警察局長：沒洩漏李善均情報給媒體

KBS曝光「李善均私生活音檔」韓NCC可能要查

KBS曝光「李善均私生活音檔」韓NCC可能要查

關鍵字：

李善均日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

割喉案第4天！在校生曝現況怒了

博恩給5萬小費　外送員以為被整秒拒絕

彭政閔卸任總教練　兄弟接任人選

小商人找到「土城獼猴園」了！　疑違建將出手找人拆

恭喜！黃宣登記結婚：我們會好好珍惜

割頸案小商人打給天道盟：最好背景硬

即／網激憤灌爆臉書！「廢死聯盟」發聲

他求婚跪了60秒　女友求他快起來

長榮海運年終揭曉　平均領到4個月

不爽被講勿停公車停靠區　男開賓士撞學生

最糟糕零食前5名　冠軍恐影響一生健康

從小教孩子「挺身而出」　嚴立婷割頸案後改口：不敢說

小商人槓新北地院　要租廣告車曝「乾哥」照

Dcard、PTT肉搜加害者！　新北地院警告 ：即刻下架

2024年上半年財運排行！

更多

最夯影音

更多
張雅琴痛批割頸案兇手：誰教你的啊！　隋棠心疼發聲..伊萊媽兒子也遭校園暴力

張雅琴痛批割頸案兇手：誰教你的啊！　隋棠心疼發聲..伊萊媽兒子也遭校園暴力
史上最莫名外送訂單　42元買一個塑膠袋XDD

史上最莫名外送訂單　42元買一個塑膠袋XDD

【多吃點別客氣】霜淇淋機器突故障一擠停不下來啦！

【多吃點別客氣】霜淇淋機器突故障一擠停不下來啦！

許光漢趕赴李善均靈堂弔唁！　李政宰.鄭雨盛.曹政奭..韓大咖都到了

許光漢趕赴李善均靈堂弔唁！　李政宰.鄭雨盛.曹政奭..韓大咖都到了

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面