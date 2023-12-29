今起連三波冷空氣！　跨年最冷下探12℃

▲台北101跨年煙火。示意圖。（圖／業者提供）

記者葉國吏／綜合報導

今(29)日水氣東移、中南部好轉，大台北、東半部仍有局部短暫雨。下週日至週二晨「東北季風」南下，北台舒適南微熱，入夜後因「輻射冷卻」北部沿海及部分平地有降至12度。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今(29)日水氣東移、中南部好轉，大台北、東半部仍有局部短暫雨。白天北台灣略偏涼、中南部氣溫升，夜間低溫變化不大。各地區氣溫：北部17至23度，中部15至27度，南部16至28度、東部17至27度。

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▲今天白天北台灣略偏涼。（圖／中央氣象署）

明(30)日西半部多雲時晴、部分山區及東半部偶有局部少量降雨的機率，氣溫回升。

下週日(31日)至週一(元旦)，偏乾的東北季風南下，西半部晴朗；北海岸、東半部多雲有局部短暫降雨的機率，但雲量將逐漸減少、降雨機率亦逐漸降低。下週二(2日)各地為晴朗穩定的天氣。

下週日至週二晨，南下的冷空氣不強，僅屬「東北季風」級，白天在陽光下，氣溫很快回升，北台舒適南微熱，入夜後因「輻射冷卻」效應，氣溫偏低，北部沿海及部分平地有降至12度的機率；民眾若長時間在戶外活動，應注意穿著調整。

下週三(3日)另一強度類似的東北季風南下，迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨，中南部仍為晴朗穩定的天氣。下週四(4日)西半部晴朗，東半部偶局部短暫雨。

▼下週日至週二晨，南下的冷空氣不強，僅屬「東北季風」級。