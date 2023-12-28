今罕見「全台冬雨」　最新連假天氣曝

▲今日水氣最多。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明表示，冬季要全台灣同時下雨是一件不容易的事，預計周五天氣逐步轉好，可以期待連假的天氣。

▼今晨0時至8時累積雨量圖。（圖／氣象署）



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天氣風險天氣分析師方俊元指出，從周三晚間開始受南方雲系北上影響，很明顯台灣周邊水氣增多，並且也為各地帶來局部短暫降雨的出現，特別是在中南部的山區，受到地形作用影響，有較高的降雨機會。

方俊元說，周五從南邊北上的雲系會逐漸開始減少，各地天氣有轉好的趨勢，普遍天氣轉為多雲為主，降雨將會只剩下在迎風面的基隆北海岸到宜蘭，有較多且較長時間的降雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



方俊元分析，接著是本周的重點連假天氣，周六東北季風減弱，環境沒有明顯的天氣系統在影響，台灣上空仍有一些水氣存在，但不太會有明顯降雨；主要是在下一波的東北季風南下前，在台灣東部海面會有鋒面結構逐漸建立，目前看起來這個鋒面結構，並不會直接對台灣造成太大影響，只有在各地山區有較多降雨。

方俊元表示，周日跨年當天東北季風增強，環境水氣仍稍多，各地天氣多雲到晴，只有在迎風面基隆北海岸及東半部，仍是有降雨機會的天氣型態；目前看來到了元旦天氣仍與周日相似，一樣是在迎風面地區有較高的降雨機會，其餘各地是多雲到晴的天氣。