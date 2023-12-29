一圖看「跨年夜元旦天氣」　濕冷探14度！看煙火追曙光最佳地點曝

▲跨年、元旦天氣趨勢。（圖／氣象署）

記者李宜秦／台北報導

元旦連假即將於明日登場，雖然明日天氣短暫回暖，但很快的周日也就是跨年夜又會有一波更強東北季風增強，並影響至下周二清晨，跨年夜到元旦清晨最低溫約14度，北、東部雲量多且降雨機率較高，若是想要欣賞101跨年煙火，氣象署建議站在上風處、也就是101的東北方，會看得最為清楚；追曙光則是中南部機會最大。

氣象署技正林秉煜表示，今日仍受東北季風影響，北台灣偏涼，大台北、桃園、東部雲量較多，大台北、東部降雨比較明顯，花東、北部有零星降雨，東北部留意局部較大雨勢。中南部可見陽光，溫度回升。

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明日東北季風減弱，降雨區域縮減，東部有降雨機會，北台灣則有零星雨，中部山區可能受華南中層水氣影響也有零星雨勢。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

周日到下周二清晨受到更強東北季風影響，氣溫下降，跨年夜東部有局部雨、大台北零星雨，低溫北台灣15-16度、其他地區16-17度；元旦清晨東半部有局部雨，低溫北台灣14-15度、其他地區16-19度。

下周二白天東北季風減弱，但周三、四又一波東北季風增強並影響，北台灣降雨再度增加，東部降雨機率也比較高，各地溫度會再下降。

若是想要欣賞101跨年煙火，林秉煜建議，可以站在101的上風處、也就是東北方，會看得比較清楚。另想追元旦曙光，則建議到中南部，北部、宜蘭有低雲，看曙光要碰碰運氣，花東則是雲量較多，機會較小。