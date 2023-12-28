金正恩加快戰爭準備　首爾模擬北韓突襲！逾千軍警舉行國防演習

▲南韓軍警27日罕見舉行國防演習。（圖／CFP）

文／中央社首爾28日綜合外電報導

1000多名南韓軍警和緊急應變人員昨天參與一場罕見的國防演習，模擬北韓對首爾發動攻擊，以消除人們對首爾位於平壤武器攻擊範圍內的擔憂。

路透社報導，此時正值北韓試射洲際彈道飛彈並發射首枚軍事間諜衛星，導致緊張局勢加劇；南韓上個月為抗議平壤發射間諜衛星，而中止一部分的2018年兩韓軍事協議，並表示將立即在戒備森嚴的兩韓邊界升高軍事偵察作業。

首爾市長吳世勳（Oh Se-hoon）說：「在巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）以傳統大砲和原始方式突襲下，以色列的世界級先進國防系統無助地崩潰了，這對我們而言是一大教訓。」

▲南韓27日模擬供水設施、電話網絡基地台、地下通訊和電力電纜通道遭遇攻擊的演習。（圖／CFP）

他說，哈瑪斯10月7日突破邊境進入以色列城鎮，造成1200人喪命，凸顯出敵方若成功發動突襲，優異的軍事能力並不代表什麼。

昨天的演習模擬一座重要供水設施、電話網絡基地台、地下通訊和電力電纜通道遭遇攻擊。

吳世勳說，首爾距離北韓的軍事邊境只有38公里，特別容易隨時遇襲。

▲首爾市長吳世勳強調，南韓必須擁有核武，並對北韓採取強硬立場。（圖／CFP）

首爾是政府、企業與金融中心，人口密集，有940萬居民，每天還有140萬人在首爾工作和就學。

吳世勳對北韓採取強硬立場，他主張南韓必須擁有自已的核武，才是抗衡平壤威脅的唯一方式。

不過，南韓總統尹錫悅（Yoon Suk Yeol）已經排除擁有核武的可能，而是將強化與美國的軍事聯盟以及恢復與日本的安全關係列為優先要務。

南韓昨天也對8名與北韓核子和飛彈計畫有關的北韓人員實施新的制裁。