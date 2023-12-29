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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

總統辯論／柯文哲閉關磨練！主攻綠貪污腐敗　揭藍「侯侯做代誌」包裝

▲▼2024總統大選第二場政見發表會26日在中國電視公司舉行，會後三黨候選人柯文哲、侯友宜及賴清德依次出場發表談話。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨總統候選人柯文哲。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

由中選會舉辦的3場公辦總統政見發表會於28日晚間落幕，緊接而來是2場民間舉辦的正副總統辯論會，將分別在12月30日與2024年1月1日登場；民眾黨總統候選人柯文哲近期「閉關」準備政見發表會、辯論會，據了解，柯將在辯論會中，花較多時間主攻民進黨貪腐，而對國民黨部分，則將盤點侯在新北市政府時期的爭議。

12月30日下午2時將迎來總統辯論會，不同於前3場公辦的政見發表會，由於辯論會有媒體提問、交叉詰問環節，因此相當考驗候選人的臨場反應能力；此次辯論會地點在公視，總時長約2小時15分，媒體提問共計35分鐘，分別有台視、三立、鏡電視、中國時報、中央社提問，而候選人交互詰問則共計45分鐘。

相較於藍綠2名候選人各式各樣的行程，柯文哲近期幾乎可說是沒什麼公開行程，只有假日到外縣市拚造勢活動，且每場活動的時間間隔也拉很長，便是在抽空進行政見發表會、辯論會練習。儘管柯文哲被外界視為3組候選人中口才較佳的人選，但仍擔心會有民眾「期待過高」心理，以及過於小看對手心態。

柯文哲近期「閉關訓練」，找來智庫團、民眾黨不分區立委候選人黃珊珊和黃國昌做戰術討論。柯營核心幕僚表示，柯營不會將政見會、辯論會切開，所以策略是「逐漸加溫」，從第一次政見發表會時的冷靜、專注闡述政見，到第二次從政見中增加些許對藍綠的攻擊，以及第三次政見會中強調「人設」，使民眾對柯文哲印象更強。

柯營核心幕僚認為，辯論會就是完全憑個人實力、臨場反應，相信柯文哲過去接受媒體訪問、廟口開講與民眾問答，已經多有磨練，對答題技巧也有邏輯，並非另外2組候選人可比擬。

面對候選人交互詰問對藍綠的攻勢，柯營核心幕僚透露，會將重點擺在民進黨總統候選人賴清德身上，因為民進黨是執政黨，應備受監督，所以會花比較多篇幅在綠營上，針對民進黨近期的貪污、不適格，以及背棄理想等議題做進攻；至於國民黨總統候選人侯友宜，則會拆穿侯在新北市政府「侯侯做代誌」的包裝，例如不公開透明、一手遮天的爭議。

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