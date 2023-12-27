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強強聯手！長榮攜手全家超商成立「長家食品」揭牌　搶攻鮮食市場

▲▼長榮空廚攜手全家超商成立長家食品公司，首要任務將生產義大利麵。（圖／長榮）

▲長家國際食品今(27)揭牌，由長榮航空董座林寶水(右4)、全家便利商店董座葉榮廷(左4)、長榮空廚暨長家國際食品董座柯金成(右3)等人共同揭牌。（圖／長榮）

記者李姿慧／台北報導

由「長榮空廚」與「全家便利商店」共同出資成立的長家國際食品公司，今(27)正式揭牌營運，雙方攜手跨足國內鮮食市場，首要任務將為全家便利商店生產全台通路所需要的義大利麵，預估明(2024)年每日產能可達10萬份，未來更可上看20萬份。

長家國際食品看好台灣義大利麵市場每年成長20%的幅度，斥資數千萬從日本引進全台第一套自動化義大利麵產線，自動化生產模式，成為全家義大利麵品牌「Uno Pasta」生產基地，結合前端調理和後端包裝兩條生產線，自動化設備從煮麵到組裝製程一氣呵成，整體產線長達60公尺。

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其中連續式自動煮麵機共有12個煮麵槽及3個冷水槽，搭配全台灣第一台分麵機及自動包材落盒機，可節省生產線置放包材、煮麵、分麵約30%人力，每小時單一產線最大量可生產2千份義大利麵，相較於傳統生產線產能提升將近70%，透過自動分線機串接兩條生產線每小時的整體產量可達4千份以上。

▲▼長榮空廚攜手全家超商成立長家食品公司，首要任務將生產義大利麵。（圖／長榮）

▲長榮空廚攜手全家超商成立長家食品公司，首要任務將生產義大利麵。（圖／長榮）

長榮航空董事長林寶水今出席揭牌儀式致詞表示，很高興看到長榮空廚與全家便利商店強強聯手，成立長家國際食品公司，首要任務是為全家便利商店生產全台通路所需要的義大利麵，未來能成為全家義大利麵的生產基地，先前與長榮航空體系主管參觀時，對長家從日本引進全台第一條自動化義大利麵產線都讚不絕口，從源頭煮麵，一直到後端的塗抹封裝一氣呵成，借助自動化設備優化生產效能，未來成果可期。

長榮空廚暨長家國際食品公司董事長柯金成則指出，長榮空廚致力於機上餐點業務開發及生產服務，同時也積極展開多角化經營，營運中心已於2018年5月移轉至坐落於桃園國際機場園區內全新建造的新廠。為有效活化原有廠區，長榮空廚積極尋求異業通路商合作，此時全家便利商店也正研議如何提高快速成長的鮮食產能，雙方一拍即合，攜手成立長家國際食品公司，共同經營國內食品市場。

▲▼長榮空廚攜手全家超商成立長家食品公司，首要任務將生產義大利麵。（圖／長榮）

▲▼長家食品公司首要任務將生產義大利麵，明年每日產量可達10萬份。（圖／長榮）

▲▼長榮空廚攜手全家超商成立長家食品公司，首要任務將生產義大利麵。（圖／長榮）

柯金成進一步表示，雙方經過多次討論，在連鎖超商通路及未來鮮食產業需求激增的基礎下，共同商議以長榮空廚陣容堅強的研發團隊為後盾，複製其在機上餐點的成功經驗，並藉由雙方品牌加持、技術及管理層面的交流學習，對應全家便利商店全台超過4200家店舖的強勢需求，共享經營成果，共同提升品牌知名度及全球競爭力。

全家便利商店董事長葉榮廷則說，鮮食為便利商店產業差異化的吸客關鍵，近3年全家泛鮮食皆保持至少1成以上的高速成長，今年佔總營收比例更突破3成大關，顯示民眾便利餐食的剛性需求強勁，故此次雙方合作將擴大全家鮮食產業鏈的佈局，也透過跨產業的技術交流與應用，推升全家鮮食產品的獨特性與競爭力。

長家國際食品總經理黃國龍指出，近年來鮮食商品帶來的便利性，已成為現今多數消費者餐食選擇的主流，要在競爭的市場上脫穎而出，勢必需要結合設備的優勢及完善的管理規劃，在雙方團隊共同努力下，預估明(2024)年長家國際食品每日產能可達10萬份，未來更可上看20萬份，產值相當可觀。

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