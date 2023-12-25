立委候選人化身聖誕老人圓夢　張秀華攜手獅子會贈禮弱勢童

▲國民黨嘉義市立委候選人張秀華(前排左6)化身聖誕老人助童聖誕圓夢。（圖／張秀華競選總部提供）

記者翁伊森／嘉義報導

聖誕佳節將屆，由嘉鳳獅子會所發起聖誕與新年圓夢計畫，24日邀請國民黨徵召立委候選人張秀華參與，透過一張張心願卡，實現修緣願幼院23位院童夢想，張秀華提醒自己時刻莫忘從政初衷，致力協助弱勢家庭，為院童帶來難忘的聖誕回憶。

「聖誕圓童夢 新年心願望」由嘉鳳獅子會主辦，修緣育幼院23位院童，依序將自己的心願卡掛在聖誕樹上，寒流來襲，有的人許願能拿到保暖衣物，也有院生希望得到書包、圖書禮券等，每一張卡片都是代表著院生的心願與期望，張秀華同時也是國際獅子會前總監，每年持續帶領獅友致力社會公益，愛心不落人後。

17歲高中女生「小婷」（化名），自幼父母離異、家境貧困，6歲就被收容到修緣育幼院，明年18歲收容期屆滿後就必須離開修緣自力更生，同時也要參與學測展開大學生活，張秀華親手送上小婷許願的行李箱，祝福她未來人生旅程鵬程萬里，展翅翱翔。

時值平安夜，張秀華也戴起聖誕帽、裝扮起聖誕老公公，發送糖果與餅乾給與會的所有人，並感謝大家一同參與「聖誕圓童夢 新年心願望」，在充滿愛的季節，眾人齊聚一堂，共同點亮孩子心中的希望與燈光。

張秀華表示，從事公益20多年來，發現許多社會角落仍有不少弱勢孩童需要幫助，非常感謝這群熱心的獅姊們，透過公益圓夢計畫，為孩子們帶來歡笑與驚喜，讓修緣育幼院今年的聖誕節格外溫馨與特別，並祈願每個孩子都擁有幸福快樂的未來，讓這場「聖誕圓童夢 新年心願望」成為他們生命中最美好的一頁！