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又是濕冷天！抗潮也要安全　專家授除濕機選用「5原則」

記者胡至欣／整理報導

北台灣天氣濕冷，許多人習慣開啟除濕機，而且一開就是一整天，這也帶來安全隱憂，近年來便發生多起除濕機自燃事件，家電達人486先生特別點出5大注意事項，以降低使用過程中的潛在危險。

一、檢視召回名單

可前往經濟部標檢局商品安全資訊網站查詢「瑕疵回收名單」，目前有12廠牌、54款除濕機被召回，若自家機型和產製期間在名單內，應立即停用，並聯繫品牌服務專線進行處理。

▲避免除濕機自燃致災 內行人提醒這幾點要注意。（圖／486先生提供）

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▲購買除濕機需認明機身是否貼有商品安全標章。（圖／486先生提供；以下同）

二、確認檢驗合格標誌

除濕機屬高功率家電，為避免自燃致災等憾事發生，應選擇有信譽的品牌較為保障，避免來路不明商品，同時確認機身貼有商品檢驗合格標誌。

三、安全設計更加分

遇到下雨天，除濕機經常連續長時間使用，挑選時可以將各機型的安全設計列入考量，例如散熱片構造和過熱防止設計、馬達風扇故障自動停機、安全待機設計、主機板和觸控面板承座採不易燃材質包覆設計等。

▲避免除濕機自燃致災 內行人提醒這幾點要注意。（圖／486先生提供）

▲先將水箱水倒掉再移動除濕機。

四、移動前先倒水

移動除濕機前先將水箱水倒掉，以免濕氣進入機體，移動時切忌拉扯電線。開機使用前先確認滿水停機功能是否正常。

▲避免除濕機自燃致災 內行人提醒這幾點要注意。（圖／486先生提供）

▲除濕機擺放距離壁面至少50公分。

五、進出風口勿遮蔽

擺放距離壁面或窗簾至少50公分的距離，遠離易燃物品；此外，使用除濕機協助乾燥衣物時，注意不能遮蔽進、出風口，避免機體散熱不良引發危險。

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