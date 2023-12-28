小黃運將「大小便不順」載客狂放屁　竟是肚子罕見長13cm肉瘤　

▲小黃運將「大小便不順，竟是肚子罕見長13cm肉瘤。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名計程車司機有抽菸習慣，長期受便秘困擾，常常10天沒上廁所，載客時經常在車內放屁，讓雙方都很尷尬。運將以為是三餐外食、蔬果吃太少，沒想到就醫接受斷層掃描，竟發現肚子罕見長了一顆13公分的「軟組織肉瘤」，因壓迫膀胱、直腸，導致大小便不順暢，經摘除後，現在已經恢復載客。

收治病例的阮綜合醫院開刀房主任、大腸直腸外科醫師蔡達基表示，41歲趙先生有吸菸習慣，身型壯碩食量也大，被便秘困擾1年多，從幾天沒「大」到十天沒「大」，整日經常放屁，載客常有尷尬時候，但女友卻始終不離不棄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲阮綜合醫院開刀房主任、大腸直腸外科醫師蔡達基。（圖／記者許宥孺翻攝）

趙姓運將告訴醫師，他使用浣腸劑效果越來越差，痔瘡也冒出好幾顆，以為只是三餐外食、蔬菜水果吃太少、水喝得不夠多，而且跑車一忙就不方便上廁所，總總無奈下拖著沒就醫，最後是因為尿不出來才掛急診。

經電腦斷層掃描，發現趙姓運將體內有一顆約13公分的「軟組織肉瘤」，位在骨盆腔壓迫膀胱與直腸，導致便秘、無法解尿，由泌尿科會診大腸直腸外科共同治療。

蔡達基醫師表示，由於腫瘤卡在直腸與膀胱之間，並侵犯到直腸，必須摘除腫瘤及切除部分直腸，並做暫時性人工肛門，由於腫瘤週邊密集多項器官的血管和神經，手術困難度極高，手術時間共8個小時，術後需做放射線治療減少復發的可能，趙先生為著生計已早早出去跑車，所幸預後狀況穩定、目前觀察中。

▲13cm大的肉瘤卡在直腸和膀胱之間，導致運將大小便不順暢。（圖／記者許宥孺翻攝）

蔡達基醫師解釋，「軟組織」是指肌腱、韌帶、結締組織、筋膜、脂肪、血管、淋巴管等，「軟組織肉瘤」是長在軟組織上的腫瘤，發生率約10萬分之一，佔惡性腫瘤的百分之一，不但在惡性腫瘤中罕見，長在腹部更是罕見。軟組織肉瘤常見在四肢和軀幹，機率約25%，進行局部切除腫癅手術即可，5年存活期達到9成以上。

蔡達基進一步指出，相較之下，長在腹腔的機率只有約5%，通常要等到壓迫到其他器官產生症狀才被發現，但是這時候腫瘤已經偏大、甚至已轉移到其他內臟器官，並且若是長的位置不易手術切除，預後也不良，存活率則不到3成。

蔡達基醫師指出，軟組織肉瘤發生原因不明，與環境、基因有關，長在腹腔的大多會當成便祕、小便困難。引發便祕的原因很多，也容易被忽視，呼籲民眾不要忽視長期便秘，便祕情況達半年以上，經過飲食調整、藥物補充後都無法改善的，就應該盡快找胃腸科醫師做檢查診斷治療。