賴清德讓票百萬！大選地下賭盤被抄了　警曝攏是騙：莊家包贏

記者吳奕靖／高雄報導

總統大選距今僅剩17天，警方在網路發現一個名為「台灣總統大選最新選情和民調分析」的臉書社團，社團內公開發布民調、賠率和投注總額等訊息，藉此提供網友下注簽賭，經員警佯裝賭客詢問版主，即被要求加入特定聊天軟體，並告知下注方式係以提供遊戲點數或銀行匯款方式進行，警方展開調查後將4人移送法辦。

▲警方破獲地下簽賭站的網頁資料，呼籲別上當 。（圖／警方提供）

警方調査發現，這個「台灣總統大選最新選情和民調分析」臉書社團，是由一名68歲的曹女擔任管理者，並由旗下版主號召賭客加入特定群組，賭客再依群組組頭指示，以提供遊戲點數或銀行匯款方式進行下注，同時追查賭金流向，發現組頭分別是40歲的侯女、46歲的劉女以及41歲的黃男等人頭所申設之虛擬帳戶製造斷點獲取賭金。

▲警方破獲地下簽賭站的網頁資料，呼籲別上當 。（圖／警方提供）

不過警方分析認為這個地下賭盤根本就是「假賭真詐」，假使民眾依指示匯款下注，可能等到選舉結果結束，才會發現組頭已經失聯或封鎖訊息，始知遭騙。高雄市刑大在本月19、20日執行收網行動，帶同曹女、侯女、劉女、黃男等4人到案說明，全案依違反總統及副總統選舉罷免法、賭博等罪嫌，移送高雄地方檢察署偵辦。