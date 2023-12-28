台鐵開賣「名片式車票」連停售的也有！12／29起只賣三天

▲台鐵局將於12月29日、30日及31日，在全台指定車站限定販售名片式車票，包含已停售之車票及紀念車票。（圖／台鐵提供）



記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局將於明年元旦掛牌台鐵公司，為紀念轉型，台鐵局將於12月29日、30日及31日，在全台指定車站限定販售名片式車票，包含已停售之車票及紀念車票，票價以現行公告之票價為準。

台鐵局表示，名片式車票又稱硬紙票，由英國鐵路站長Thomas Edmondson於1840年所發明，後續各國鐵路爭相採用，百年來成為各國鐵路車票的標準規格。但自1980年起，各國售票系統陸續電腦化後，名片式車票也逐漸淡出歷史舞臺。本局在108年第四代票務系統全面上線後，大多數車站不再販售名片式車票，只剩少數車站仍有販售名片式紀念車票。

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台鐵局提醒，名片式車票僅收取現金，票券不提供選號及劃位服務，如欲乘車，限當日使用，並須配合本局站務人員加蓋驗票章。

▲名片式車票僅收取現金，票券不提供選號及劃位服務，如欲乘車，限當日使用。（圖／台鐵提供）

票券一概不接受加價改乘觀光列車、團體列車、太魯閣列車、普悠瑪列車、3000型自強號及其他本局指定列車（具專屬性及不發售無座票之列車）。旅客若需改乘，需另行購票；車上始申請補票者，依無票旅客辦理。自強號票券僅能搭乘一般自強號列車。

台鐵局表示，票價以本局現行公告之票價為準，不以票面票價發售，車種為普通車及普通快車之名片式車票，僅供紀念使用，不得搭乘列車。