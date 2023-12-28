陳愷寧穿絲襪「辣秀長腿」　莊銘淵騎腳踏車拜票、林德福走訪市場

▲林德福（左）、莊銘淵（中）、陳愷寧（右）。（合成圖／翻攝自Facebook／林德福、莊銘淵、永和新希望 陳愷寧）

記者曾筠淇／綜合報導

中華民國第11屆立法委員選舉將於明（2024）年1月13日舉辦，其中新北市第9選區共有3人參選立委，分別是國民黨林德福、民進黨莊銘淵和台灣維新陳愷寧。3人時不時會透過臉書粉專關心選民、拉票，也會走上街頭與鄉親互動，無不積極爭取該區立委席次。

新北市第9選區範圍包含新北市永和區及中和區17里，這兩天天氣稍稍回暖，陳愷寧發文表示，掃街時終於不必再包成「米其林」。她也貼出一張穿著黑色絲襪、戴貓耳的照片，不只辣秀美腿，更要大家幫忙多多拉票，「一票一票送愷寧進國會吧」。

莊銘淵為了這次選舉，正進行「永和千鄰千里行」計畫，他和團隊不畏風雨的穿梭在大街小巷，並堅持每天上班時間都要在各個橋頭與大家問好，用馬拉松的方式騎腳踏車宣傳，讓選民知道他想翻轉永和的決心。

現任林德福雖較少更新臉書，不過之前他也曾透露，他會帶著團隊在永和、中和的市場與民眾互動，不管早晨還是黃昏，都一步一步的拉近與鄉親的距離。身為現任立委的他也承諾，如果大家有任何建議，他都會認真傾聽，懇請選民和他「一起奮鬥到最後一刻」。

回顧第10屆立法委員選舉，國民黨籍林德福獲得10萬2108票，得票率56.41%。當時還有另5名候選人爭取立委席次，第二高票的是民進黨蔡沐霖，獲6萬8206票；第三高票是陳愷寧，獲4881票；再來依序是台灣基進詹宇賢、勞動黨林聲州、一邊一國行動黨楊智淵。