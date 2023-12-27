玩海底撈遊戲！他用原子筆還原「宮﨑駿電影6角色」　湯婆婆畫超像

▲原PO好友花1小時繪製6角色。（圖／繪圖者授權引用，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

海底撈常見排隊人潮，為了讓客人打發時間，店家多會給一張題目單，只要客人填寫完、答對就能獲得免費菜品。近日就有一名女網友發文分享，她和好友到海底撈候位，而「強者我朋友」花了1小時，畫出6個宮﨑駿電影的角色。超強作品曝光後，掀起網友討論。

女網友在Dcard上，以「海底撈遊戲，一個小時的成果」為標題發文，提到她和好友日前到海底撈信義店現場候位，因預計要等4小時，所以便拿了遊戲單打發時間。從圖片可見，該張遊戲單有2關要完成，第一關是「畫出宮﨑駿電影圖案」，第二關是「猜人物名稱（全名）」。

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原PO透露，好友花了15分鐘完成第二關，並花了1小時繪製第一關的角色，包含龍貓巴士、龍貓、湯婆婆、白龍、荻野悠子、荻野明夫。她也貼出繪畫過程，可見好友先是畫出湯婆婆的輪廓，再畫五官、髮絲，作品相當精細、逼真。

原PO也說，看好友畫畫覺得很療癒，而在對答案的時候，店員還詢問他們是否要將遊戲單帶回家。

照片曝光後，底下不少網友留言直呼，「副業一定是畫家對吧！畫得很厲害」、「太厲害了！朋友超強的，能畫成這樣真的佩服」、「真的畫得好像，看到馬上想起動畫裡面的場景」、「店員：可以幫我畫一張嗎」、「千尋爸跟湯婆婆太傳神了吧！反而白龍人臉比較隨意」。

還有網友歪樓，「我比較訝異的部分是，竟然有人能為了吃海底撈等4個小時」。原PO對此則回應，其實沒有等到4小時，圖畫完沒多久就剛好有座位了；她也說，其實白龍的人臉是她畫的，不是出於好友之手。